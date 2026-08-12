ایرج خواجهامیری درگذشت
حسین خواجهامیری معروف به ایرج خواننده مطرح ایران درگذشت.
به گزارش ایلنا، حسین خواجهامیری، معروف به «ایرج»، خواننده صاحبنام و پیشکسوت موسیقی اصیل ایرانی دار فانی را وداع گفت.
این هنرمند فقید در طول دوران پربار فعالیت هنری خود، بیش از ۲۰۰۰ قطعه آواز، تصنیف و ترانه در برنامههای مختلف رادیویی، آثار سینمایی و آلبومهای متعدد برجای گذاشت.
خلق آثار ماندگار در برنامه «گلها» و همکاری با بزرگانی چون علامه جلالالدین همایی، استاد حسن کسایی و استاد مرتضی محجوبی، بخشی از کارنامه درخشان ایرج است؛ صدایی پهلوانی و صاف که برای چند نسل از ایرانیان، یادآور دوران طلایی آواز و خاطرهسازی در عرصه موسیقی شد.