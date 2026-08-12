جامع ترین فرهنگ نامه موضوعی حضرت محمد(ص) در جهان اسلام تولید شد

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین عیسی عیسی زاده، رئیس میز قرآن و مدیر گروه فرهنگنامه‌های قرآنی پژوهشگده فرهنگ و معارف قرآن کریم امروز سه شنبه بیستم مردادماه در آستانه رحلت شهادت گونه خاتم انبیاءالهی حضرت محمدمصطفی(ص) در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر، اظهارداشت: جامع ترین فرهنگنامه قرآنی حضرت محمد (ص) در جهان اسلام با هدف ارتقای فرهنگ قرآن در جامعه، رفع مهجوریت از قرآن وفراهم نمودن زمینه دسترسی سریع و آسان به هزاران موضوع مرتبط با پیامبر عزیز اسلام تولید شد.این اثر ماندگار در طول سه سال با همکاری بیش از 30 پژوهشگر برجسته قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تدوین گردید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در باره ویژگی‌های این اثر کم نظر قرآنی در جهان اسلام، افزود:این فرهنگ نامه مشتمل برهزاران موضوع مرتبط با رسول گرامی اسلام (ص) که به صورت الفبایی تدوین و ازهم اکنون در دسترس علاقه مندان قرار دارد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به برخی از موضوعات ادامه داد: «آبروی محمد(ص)»، «آرامش محمد(ص)»، «آرزوی محمد(ص)»، «آزادی محمد(ص)»، «آسانگیری محمد(ص)»، «آمادگی نظامی محمد(ص)»، «آوراگی محمد(ص)»، «اتمام حجت محمد(ص)»،«احترام گذاری محمد(ص)»،«اختصاصات محمد(ص)»، «اختیارات محمد(ص)»، «اذیت به محمد(ص)»،«ازدواج محمد(ص)»، «استعاذه محمد(ص)»، «اسلام محمد(ص)»، «اسوه های محمد(ص)» و ... صدها عنوان دیگر از جمله موضوعات این فرهنگ نامه موضوعی حضرت محمد(ص) می باشد.

رئیس میز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پیرامون تولید نسخه نرم افزاری این اثر قرآنی و چگونگی دسترسی به آن گفت: نسخه اندرویدی فرهنگنامه قرآنی حضرت محمد (ص) با حمایت میز قرآن و همکاری اداره فناوری و گروه فرهنگنامه های پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن تهیه شده است که چنین اثری در جهان اسلام بی سابقه می باشد، لذا این کلان پروژه قرآنی به صورت الفبایی موضوعی ارائه شده که هر شخصی می تواند در کم ترین زمان به دقیق ترین اطلاعات مربوط به رسول خدا(ص) دسترسی پیدا کند.

عیسی زاده بیان کرد: لاقه مندان می توانند به منظور دسترسی به این فرهنگ نامه موضوعی با مراجعه به کافه بازار و یا پرتال جامع علوم و معارف قرآن به آدرس(http://quran.isca.ac.ir) نسخه موبایلی آن را به صورت رایگان دریافت کنند. همچنین نسخه دیجیتالی آن را از سایت کتابخوان همراه پژوهان، تهیه و نسخه چاپی این اثر فاخر قرآنی را از فروشگاه بوستان کتاب دریافت نمایند.

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