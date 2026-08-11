استاد دانشگاه ازبک: جای پژوهشگران ایرانی در همایش سالانه «ابنسینا» خالی است
رئیس دانشگاه ابنسینا در ازبکستان گفت: از حضور استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی در همایش سالانه علمی ابنسینا که هر سال با همکاری دانشگاه دولتی بخارا برگزار میشود، استقبال میکنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حسن صفرخانی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، در جریان سفر کاری خود به استان بخارا، با شوخرات شهرت تشایف رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا بخارا در این دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس دانشگاه ابنسینا بخارا با اشاره به جایگاه ممتاز شهر بخارا در تاریخ تمدن اسلامی و علمی جهان اظهار کرد: این شهر، زادگاه حکیم، پزشک و دانشمند بزرگ جهان اسلام، ابوعلی حسین بن عبدالله ابنسینا است و از این رو دانشگاه علوم پزشکی بخارا مفتخر است که نام این شخصیت بزرگ علمی را بر خود دارد.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا در رشتههای مختلف علوم پزشکی، بهویژه پزشکی عمومی، فعالیتهای گسترده آموزشی، پژوهشی و درمانی انجام میدهد و در کنار آموزشهای نوین پزشکی، به منظور پاسداشت میراث علمی ابنسینا، مرکز تخصصی مطالعات طب سنتی و گیاهان دارویی نیز در این دانشگاه تأسیس شده است.
رئیس دانشگاه ابنسینا بخارا مطرح کرد: این مرکز با انجام پژوهشهای علمی درباره خواص درمانی گیاهان دارویی، علاوه بر فعالیتهای تحقیقاتی، نسبت به تولید محدود فرآوردههای گیاهی درمانی نیز اقدام میکند.
وی با معرفی ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا، این مرکز را یکی از مهمترین مراکز تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت در منطقه معرفی کرد.
رئیس دانشگاه ابنسینا بخارا با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه علوم پزشکی، آموزش عالی، فناوریهای درمانی و پژوهشهای پزشکی، توسعه همکاریهای مشترک میان دانشگاههای علوم پزشکی دو کشور را زمینهساز ارتقای سطح روابط علمی، آموزشی، بهداشتی و درمانی ایران و ازبکستان ارزیابی کرد.
وی درخواست کرد زمینه حضور استادان و پژوهشگران برجسته ایرانی در همایش سالانه علمی ابنسینا که هر سال با همکاری دانشگاه دولتی بخارا و دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا برگزار میشود، فراهم گردد.
رئیس دانشگاه ابنسینا بخارا با اشاره به علاقهمندی مجموعه دانشگاه برای توسعه همکاری با دانشگاههای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه دانشگاههای استان همدان به عنوان محل آرامگاه حکیم ابنسینا، ابراز امیدواری کرد زمینه تبادل هیئتهای علمی، اجرای برنامههای مشترک پژوهشی و بازدید استادان و دانشجویان از ظرفیتهای علمی و پزشکی ایران فراهم شود.
صفرخانی، رایزن فرهنگی ایران در ازبکستان با تشریح توانمندیهای جمهوری اسلامی ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران در برخی از این حوزهها در میان کشورهای پیشرو جهان قرار دارد.
وی با اشاره به سابقه درخشان ایران در حوزه طب سنتی، وجود ظرفیت همکاری مشترک میان مراکز علمی دو کشور را بسیار گسترده توصیف کرد و بر ضرورت تبادل تجربیات علمی در این حوزه تأکید داشت.
صفرخانی در ادامه، آمادگی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را برای ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا بخارا و دانشگاههای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
رایزن فرهنگی ایران پیشنهاد داد همکاریهای مشترک در قالب برنامههای عملیاتی از جمله برقراری تفاهمنامههای همکاری میان دانشگاههای علوم پزشکی ایران و دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا بخارا، تبادل استاد، پژوهشگر و دانشجو، اعطای فرصتهای مطالعاتی و دورههای کوتاهمدت آموزشی، برگزاری مشترک همایشها، کنفرانسها، کارگاههای تخصصی و نشستهای علمی بهصورت حضوری و مجازی و اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک پیگیری و اقدام شود.
صفرخانی تاکید کرد توسعه همکاریهای علمی و دانشگاهی در حوزه سلامت میتواند به الگویی موفق از دیپلماسی علمی میان جمهوری اسلامی ایران و ازبکستان تبدیل شود.
آشنایی با دانشگاه علوم پزشکی بخارا
دانشگاه علوم پزشکی دولتی بخارا (Bukhara State Medical Institute) یکی از معتبرترین مراکز آموزش عالی پزشکی در ازبکستان و منطقه آسیای مرکزی است که به نام حکیم فرزانه ابوعلی ابن سینا مزین شده است. این دانشگاه با پیشینهای نسبتاً جوان اما پویا، گامهای بلندی در تربیت کادر پزشکی متخصص و توسعه علوم پزشکی برداشته است.
دانشگاه علوم پزشکی بخارا در اکتبر ۱۹۹۰ (مهرماه ۱۳۶۹) بر اساس فرمان کابینه وزیران جمهوری ازبکستان تأسیس شد. این دانشگاه با یک دانشکده پزشکی کار خود را آغاز نمود و در مارس ۱۹۹۱ با تصمیم هیئت رئیسه شورای منطقهای بخارا، به افتخار ابوعلی ابنسینا، طبیب و فیلسوف بزرگ ایرانی که در بخارا زاده شده است، نامگذاری شد.
این دانشگاه در رتبهبندی ملی سال ۲۰۲۰ ازبکستان، در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گرفته است و با بهرهگیری از امکانات مدرن و توسعه همکاریهای بینالمللی، مسیر رو به رشدی را در عرصه علوم پزشکی و طب سنتی طی میکند.