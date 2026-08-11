رایزن فرهنگی ایران در نایروبی: نگاه کنیا به ایران پس از جنگ تغییر کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در چارچوب توسعه دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای مأموریت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نماینده بنیاد سعدی در کنیا نشست مشترکی با مسئولان مسجد بزرگ امتیاز علی واقع در شهر نایروبی برگزار و توافقات لازم برای راه‌اندازی دوره‌های آموزش زبان فارسی حاصل شد.

با توجه به جایگاه اجتماعی و مذهبی این مسجد و نیز بازتاب گسترده پایداری، مقاومت و ایستادگی ملت جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدات خارجی، توجه و علاقه نخبگان دانشگاهی، شخصیت‌های دینی و مراکز فرهنگی کنیا به شناخت فرهنگ، تمدن و معارف ایرانی ـ اسلامی به‌طور محسوسی افزایش یافته است.

در چنین فضایی مسجد امتیاز از ظرفیت آن برخوردار است که به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های آموزش زبان فارسی و توسعه تعاملات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا تبدیل شود.

تأمین رایگان فضای آموزشی از سوی طرف کنیایی و اعلام آمادگی برای همکاری بلندمدت بیانگر اعتماد متقابل و فراهم بودن بستر مناسب برای توسعه این همکاری‌ها است، با این حال تثبیت و گسترش این طرح مستلزم حمایت به‌موقع نهادهای فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در زمینه تأمین منابع آموزشی، پشتیبانی از استادان، تقویت زیرساخت‌های آموزشی و حمایت از برنامه‌های دانش‌افزایی است.

زبان فارسی مهم‌ترین ابزار انتقال فرهنگ، تمدن، ادبیات و معارف ایرانی ـ اسلامی و یکی از مؤثرترین بسترهای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

با عنایت به تاکید امام شهید زبان فارسی دایر بر این حقیقت که «زبان فارسی یکی از بزرگ‌ترین ظرفیت‌ها برای ترویج فرهنگ و تمدن غنی ایران اسلامی در گستره جهانی» است در ماه‌های اخیر و همزمان با تحولات منطقه‌ای و افزایش توجه افکار عمومی کنیا درخواست‌های متعددی از سوی دانشگاه‌ها، مراکز دینی و مؤسسات آموزشی برای راه‌اندازی دوره‌های آموزش زبان فارسی به رایزنی فرهنگی ایران واصل شده است.

در چنین شرایطی راه‌اندازی یک مرکز آموزش زبان فارسی در یکی از مراکز معتبر مذهبی نایروبی، علاوه بر پاسخگویی به این تقاضای رو به رشد می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی، علمی و دانشگاهی میان جمهوری اسلامی ایران و کنیا باشد.

در این دیدار مهدی بیکی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا با اشاره به تحولات اخیر منطقه و حمایت گسترده ملت‌های مسلمان از جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت اظهار کرد: در پی پایداری، شجاعت و ایستادگی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، افکار عمومی، نخبگان دانشگاهی و شخصیت‌های برجسته دینی در کنیا بیش از گذشته علاقه‌مند به شناخت فرهنگ، معارف اسلامی و ظرفیت‌های فکری و تمدنی ایران شده‌اند. این فضای جدید فرصت ارزشمندی برای تقویت دیپلماسی فرهنگی و گسترش آموزش زبان فارسی در این کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به پیشینه دیرینه روابط فرهنگی ایران و سواحل شرق آفریقا افزود: روابط فرهنگی ایران و کنیا به امروز محدود نمی‌شود بلکه ریشه در قرن‌ها تعاملات تاریخی، فرهنگی و تجاری دارد. حضور بازرگانان و مهاجران ایرانی در شهرهای ساحلی لامو و مومباسا، بخشی از میراث مشترک دو ملت را شکل داده و آثار آن همچنان در فرهنگ و هویت این منطقه قابل مشاهده است.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کنیا افزود: وجود اشتراکات فرهنگی و زبانی میان فارسی، سواحیلی و عربی از جمله واژگان مشترکی که در نتیجه تعاملات تاریخی و میراث مشترک تمدن اسلامی در زبان سواحیلی رواج یافته‌اند ظرفیت ارزشمندی برای گسترش آموزش زبان فارسی در کنیا فراهم کرده است، بر همین اساس توسعه آموزش زبان فارسی، علاوه بر پاسخگویی به استقبال روزافزون علاقه‌مندان، می‌تواند زمینه‌ساز احیای پیوندهای تاریخی و تمدنی و تعمیق روابط فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و کنیا باشد.

به گفته این مسئول فرهنگی با توجه به جایگاه اجتماعی و مذهبی مسجد امتیاز به‌عنوان یکی از مراکز اثرگذار نایروبی راه‌اندازی مرکز آموزش زبان فارسی در این مسجد می‌تواند به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های ترویج زبان و ادبیات فارسی و گسترش دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نایروبی تبدیل شود.

در این نشست مسئولان مسجد امتیاز ضمن استقبال از راه‌اندازی این دوره‌ها زبان فارسی را ابزاری مهم برای دسترسی مستقیم به منابع اصیل اسلامی و آثار علمی و فرهنگی دانسته و آمادگی کامل خود را برای همکاری با رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

بر اساس توافقات انجام‌شده دوره‌های مقدماتی آموزش زبان فارسی به‌صورت حضوری و برخط برگزار خواهد شد تا علاوه بر علاقه‌مندان نایروبی فارسی‌آموزان سایر شهرهای کنیا نیز بتوانند از این دوره‌ها بهره‌مند شوند.