بنیامین بهادری و فرهاد آییش در یک رئالیتیشو
رئالیتیشوی «۲۱ روز» با حضور جمعی از چهرههای عرصه هنر بهزودی در شبکه نمایش خانگی منتشر میشود.
به گزارش ایلنا، در فصل اول از «۲۱ روز» که با عنوان «PRO» از فیلیمو پخش میشود ناهید کیانی، بنیامین بهادری، الهام نامی و فرهاد آییش حضور دارند و در جریان برنامه وارد تجربههایی متفاوت و ناآشنا میشوند، تجربههایی که مواجهه با ترسها و اضطرابهای شخصی بخشی از مسیر پیشروی شرکتکنندگان این مسابقه میدانی خواهد بود.
«۲۱ روز» در قالب یک رئالیتیشو-رقابت، چهرههای شناختهشده را در موقعیتهایی متفاوت از فضای معمول زندگی و فعالیت حرفهایشان قرار میدهد و تلاش میکند مواجهه آنها با چالشهای مختلف را به تصویر بکشد.
تهیهکنندگی این پروژه بر عهده حسن نجاریان داریانی است و حسامالدین اسلامی، مهدی جبینشناس و آریان عطارپور، کارگردانان پروژه «۲۱ روز» هستند.