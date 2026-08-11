به گزارش ایلنا، در فصل اول از «۲۱ روز» که با عنوان «PRO» از فیلیمو پخش می‌شود ناهید کیانی، بنیامین بهادری، الهام نامی و فرهاد آییش حضور دارند و در جریان برنامه وارد تجربه‌هایی متفاوت و ناآشنا می‌شوند، تجربه‌هایی که مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌های شخصی بخشی از مسیر پیش‌روی شرکت‌کنندگان این مسابقه میدانی خواهد بود.

«۲۱ روز» در قالب یک رئالیتی‌شو-رقابت، چهره‌های شناخته‌شده را در موقعیت‌هایی متفاوت از فضای معمول زندگی و فعالیت حرفه‌ای‌شان قرار می‌دهد و تلاش می‌کند مواجهه آن‌ها با چالش‌های مختلف را به تصویر بکشد.

تهیه‌کنندگی این پروژه بر عهده حسن نجاریان داریانی است و حسام‌الدین اسلامی، مهدی جبین‌شناس و آریان عطارپور، کارگردانان پروژه «۲۱ روز» هستند.

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