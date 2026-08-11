خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بنیامین بهادری و فرهاد آییش در یک رئالیتی‌شو

بنیامین بهادری و فرهاد آییش در یک رئالیتی‌شو
کد خبر : 1824770
لینک کوتاه کپی شد.

رئالیتی‌شوی «۲۱ روز» با حضور جمعی از چهره‌های عرصه هنر به‌زودی در شبکه نمایش خانگی منتشر می‌شود.

به گزارش ایلنا، در فصل اول از «۲۱ روز» که با عنوان «PRO» از فیلیمو پخش می‌شود ناهید کیانی، بنیامین بهادری، الهام نامی و فرهاد آییش حضور دارند و در جریان برنامه وارد تجربه‌هایی متفاوت و ناآشنا می‌شوند، تجربه‌هایی که مواجهه با ترس‌ها و اضطراب‌های شخصی بخشی از مسیر پیش‌روی شرکت‌کنندگان این مسابقه میدانی خواهد بود.

«۲۱ روز» در قالب یک رئالیتی‌شو-رقابت، چهره‌های شناخته‌شده را در موقعیت‌هایی متفاوت از فضای معمول زندگی و فعالیت حرفه‌ای‌شان قرار می‌دهد و تلاش می‌کند مواجهه آن‌ها با چالش‌های مختلف را به تصویر بکشد.

تهیه‌کنندگی این پروژه بر عهده حسن نجاریان داریانی است و حسام‌الدین اسلامی، مهدی جبین‌شناس و آریان عطارپور، کارگردانان پروژه «۲۱ روز» هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

فروشگاه عطر لیلیوم

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر