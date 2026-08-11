«چرخ شادی» راهی جشنواره Tracce Cinematografiche ایتالیا شد
فیلم کوتاه «چرخ شادی» به نویسندگی و کارگردانی شاهین کتابی و تهیهکنندگی پدرام صدرائی طباطبائی از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی، با راهیابی به بخش مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی Tracce Cinematografiche، نمایندهای از سینمای کوتاه ایران در یکی از رویدادهای سینمای مستقل ایتالیا خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای، فیلم کوتاه «چرخ شادی» از تولیدات مدرسه فیلم پدرام صدرائی به نویسندگی و کارگردانی شاهین کتابی و تهیهکنندگی پدرام صدرائی طباطبائی، به بخش مسابقه پانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی Tracce Cinematografiche ایتالیا راه یافت.
جشنواره Tracce Cinematografiche از رویدادهای بینالمللی سینمای مستقل ایتالیا به شمار میرود که هر سال میزبان آثار کوتاه، داستانی و مستند از فیلمسازان کشورهای مختلف است و بر معرفی استعدادهای نو و سینمای مستقل تمرکز دارد.
فیلم کوتاه «چرخ شادی» که یکی از آثار تولیدشده در مدرسه فیلم پدرام صدرائی است، با نگاهی انسانی داستان دو کودک را روایت میکند که رؤیا و بازی کودکانهشان به حفظ یک چرخ گره خورده است و برای حفظ این تنها دارایی خود با چالشهایی روبهرو میشوند.
امیرارسلان کتابی و زینب کتابی در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
از دیگر عوامل این اثر میتوان به نویسنده و کارگردان: شاهین کتابی، تهیهکننده و مشاور کارگردان: پدرام صدرائی طباطبائی، مدیر فیلمبرداری: مسعود صفرنیا، تدوین و طراحی پوستر: بهار ایروانی، دستیار اول کارگردان و برنامهریز: نگین محمدی طادی، منشی صحنه: آبان گودرزی، مدیر تولید: محمد رشیدی مقدم، طراح صدا: نسیبه دالوند، طراح گریم: لیلا اسبقی، طراح صحنه و لباس: مریم امیری، اصلاح رنگ و نور: علیرضا ناظمیان، عکاس: الدوز انداچه، مدیر رسانه: شیما نعیمی و پخش بینالملل: فرست اسکرین اشاره کرد.
مدرسه فیلم پدرام صدرایی یک ساختار غیر انتفاعی و فارغ از اهداف مالی است که بر خلاف شکل های تجاری رایج تهیه و تولید فیلم، به شکلی مستقل و با تکیه بر تخصص اعضای خود با هدف حمایت عملی و مالی از دانش اموختگان دانشکده های سینمایی و فیلمسازان جوان کشور شکل گرفته است.