به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «نسبتاً خوشبخت» با نام انگلیسی «Almost Blissful» به کارگردانی مهران حیدری و تهیه‌کنندگی پریسا پورمشکی، موفق به کسب جایزه دوم بهترین فیلم در نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه سینه‌تویل Cinétoile در کشور تونس شد.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه سینه‌تویل Cinétoile International Short Film Festival از ۱۰ تا ۱۵ مرداد برابر با ۱ تا ۶ آگوست ۲۰۲۶ در شهر حمامات تونس برگزار شد.

این رویداد سینمایی که از سال ۲۰۱۸ فعالیت خود را آغاز کرده، با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل، گسترش تبادل فرهنگی، ایجاد ارتباط میان سینماگران کشورهای مختلف و دسترس‌پذیر کردن سینما برای عموم مردم، هر ساله منتخبی از فیلم‌های کوتاه داستانی، مستند و انیمیشن از سراسر جهان را در فضاهای تاریخی و روباز این شهر به نمایش می‌گذارد.

جشنواره Cinétoile علاوه بر نمایش آثار، با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و گفتگو با فعالان صنعت سینما، بستری برای تبادل تجربه، آموزش و توسعه همکاری‌های بین‌المللی میان فیلم‌سازان فراهم می‌کند و تلاش دارد با تبدیل فضاهای عمومی به سالن‌های نمایش، تجربه‌ای متفاوت از تماشای سینما را برای مخاطبان رقم بزند.

حسین حسینیان و پوریا احمدی بازیگران «نسبتاً خوشبخت» هستند. در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: «مردی برای مدتی در خانه خود حبس می شود و در جهت تلاش برای بقا سبک جدیدی از زندگی را برای خود رقم می زند..»

فهرست عوامل فیلم کوتاه «نسبتاً خوشبخت» عبارت است از: نویسنده و کارگردان: مهران حیدری، طراح تولید و مشاور کارگردان: عطا مجابی، مدیر فیلمبرداری: کیوان محسنی، تدوین: کیوان محسنی، ضبط ADR: هادی معنوی پور، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، موسیقی: علی علوی، گریم: جلال امیری مرند، امور فنی صدا :استدیو بهمن، تدوین صدا: علی سوهانی، اصلاح رنگ و نور: فرهاد قدسی، طراح صحنه و لباس: حمیده رسولی، دستیاران کارگردان: پوریا احمدی، احمد صمیمی و مهدی ضیائیان، برنامه ریز: علی زارعی، منشی صحنه: غزال غلامی، مدیر تولید: حسین شاهی وند، مدیر تدارکات: فرزاد نباتی، تدوین دیالوگ: مهتا کلهر، دستیار اول فیلمبردار: ستار گودرزی، دستیاران فیلمبردار: حسین شباهنگ، یوسف جوان آراسته و آریا یزدی نژاد، فیلمبردار پشت صحنه: علی شعبان زاده، ساخت دکور: نوید آقاجانپور، دستیار صحنه و لباس: آرین حسین زاده، دستیار تدوین صدا : مهدی ریسمانی، جلوه های میدانی: حمید بیاتی و علیرضا ایزدپناه، جلوه های بصری: استدیو Velvet Screen به سرپرستی عرفان شیخ هرندی و غزل کریمی، کامپوزیت: غزل کریمی، ‎انیمیت: رضا درویش، سه بعدی (3D): عرفان شیخ هرندی، روتوسکپی: سامان کریمی، پشتیبانی فنی: نریمان امیری، طراح تیتراژ: علیرضا ربیع مقدم، دستیاران تیتراژ: الهام شکوری، نسرین احمدی و مصطفی صفری، مترجم: سوگل رضوانی، زیرنویس: رضا تاری وردی، طراح گرافیک: مریم نادری، عکاس: عرفان دادخواه، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، تهیه کننده: پریسا پورمشکی، پخش بین‌الملل: کمپانی سینه راما به مدیریت نشاط باقری.

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