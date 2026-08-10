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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، آخرین مهلت ثبت‌نام آثار در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان

۳۱ مرداد ۱۴۰۵، آخرین مهلت ثبت‌نام آثار در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان
کد خبر : 1824477
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مدیر دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام کرد متقاضیان تا پایان وقت اداری سی و یکم مردادماه برای ثبت‌نام و ارسال نسخه بازبینی فیلم در این دوره از جشنواره فرصت دارند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه جشنواره فیلم کودک و نوجوان، با اشاره به زمان باقی‌مانده برای ثبت‌نام آثار گفت: سامانه ثبت‌نام سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا پایان وقت اداری روز شنبه 31 مردادماه 1405، پذیرای نسخه بازبینی فیلم‌های متقاضی در این دوره خواهد بود .

وی افزود: پس از پایان مهلت اعلام‌شده، زمان ثبت‌نام و دریافت نسخه بازبینی فیلم‌ها تمدید نخواهد شد. علاقه‌مندان و صاحبان آثار می‌توانند تا پایان مهلت تعیین‌شده، با مراجعه به سامانه جشنواره و مطالعه فراخوان، نسبت به ثبت‌نام و ارائه نسخه بازبینی خود مطابق ضوابط اعلام‌شده اقدام کنند.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات تکمیلی درباره شرایط حضور، مقررات و نحوه ثبت آثار می‌توانند به سایت رسمی جشنواره به نشانی www.icff.ir و دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان مراجعه کنند.

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