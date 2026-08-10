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جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال برای احیای صنایع‌دستی و بافت‌های فرهنگی چهارمحال و بختیاری

جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال برای احیای صنایع‌دستی و بافت‌های فرهنگی چهارمحال و بختیاری
کد خبر : 1824282
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استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در حوزه هتل‌سازی، صنایع‌دستی و احیای بافت‌های فرهنگی استان جذب شده است.

به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،  جعفر مردانی شامگاه یکشنبه ۱۸ مردادماه جاری به‌مناسبت روز خبرنگار در نشست با رسانه‌های گروهی چهارمحال و بختیاری گفت: با جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در این استان رونق می‌یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پیشرفت و توسعه این استان با ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت، صنایع کوچک و سایر بخش‌ها امکان‌پذیر است.

مردانی تصریح کرد: به‌همین منظور همکاری، همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی ضروری است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در حوزه گردشگری، اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری استان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود عملیات اجرایی پروژه گردشگری کارون ۴ هر چه سریع‌تر آغاز شود.

 

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