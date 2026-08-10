به‌گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جعفر مردانی شامگاه یکشنبه ۱۸ مردادماه جاری به‌مناسبت روز خبرنگار در نشست با رسانه‌های گروهی چهارمحال و بختیاری گفت: با جذب و هزینه‌کرد این اعتبارات وضعیت زیرساخت‌های گردشگری در این استان رونق می‌یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پیشرفت و توسعه این استان با ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت، صنایع کوچک و سایر بخش‌ها امکان‌پذیر است.

مردانی تصریح کرد: به‌همین منظور همکاری، همدلی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی ضروری است.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در حوزه گردشگری، اجرای یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های گردشگری استان در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود عملیات اجرایی پروژه گردشگری کارون ۴ هر چه سریع‌تر آغاز شود.