جذب ۱۰ هزار میلیارد ریال برای احیای صنایعدستی و بافتهای فرهنگی چهارمحال و بختیاری
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در حوزه هتلسازی، صنایعدستی و احیای بافتهای فرهنگی استان جذب شده است.
بهگزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، جعفر مردانی شامگاه یکشنبه ۱۸ مردادماه جاری بهمناسبت روز خبرنگار در نشست با رسانههای گروهی چهارمحال و بختیاری گفت: با جذب و هزینهکرد این اعتبارات وضعیت زیرساختهای گردشگری در این استان رونق مییابد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: پیشرفت و توسعه این استان با ظرفیتهای گستردهای در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت، صنایع کوچک و سایر بخشها امکانپذیر است.
مردانی تصریح کرد: بههمین منظور همکاری، همدلی و همراهی تمامی دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی ضروری است.
او با اشاره به ظرفیتهای گردشگری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در حوزه گردشگری، اجرای یکی از بزرگترین طرحهای گردشگری استان در دستور کار قرار دارد و تلاش میشود عملیات اجرایی پروژه گردشگری کارون ۴ هر چه سریعتر آغاز شود.