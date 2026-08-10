دفاع قاطع مدیر جشنواره تورنتو از از فیلم جنجالی «ماسک»

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، پاورز تأکید کرده که گیبنی سابقه‌ای طولانی در افشای فساد دارد؛ از فیلم «اِنرون» درباره کلاهبرداری شرکت‌ها، تا «پرونده‌های بی‌بی» که به فساد نتانیاهو پرداخت.

وی همچنین گفته است که فیلمْ پیش از نمایش، توسط وکلای مجرب بررسی شده و تجربه موفق فیلم قبلی گیبنی در برابر شکایت نتانیاهو، نشان می‌دهد که تلاش‌های حقوقی برای توقیف فیلم بی‌نتیجه خواهد ماند.

پاورز در پایان، ماسک را شخصیتی با قدرت شرورانه بر زندگی میلیون‌ها نفر توصیف کرده و بر لزوم موشکافی رسانه‌ای چنین قدرتی تأکید کرده است.

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