خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خدمت‌رسانی در قالب گردشگری سلامت به ۱۱ هزار زائر اربعین

خدمت‌رسانی در قالب گردشگری سلامت به ۱۱ هزار زائر اربعین
کد خبر : 1822800
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: درمانگاه تخصصی سطح ۳ این جمعیت مستقر در عمود ۷۴۲ مسیر طریق الحسین(ع)، از ۳ تا ۱۱ مردادماه با ارائه ۱۱ هزار و ۱۲۸ ویزیت عمومی و تخصصی به زائران اربعین حسینی، به مأموریت خود پایان داد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری،  حکمت‌الله هاشمی، ۱۴مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، ۱۱ هزار زائر از خدمات پیش‌بینی‌شده در قالب گردشگری سلامت در استان بهره‌مند شدند. این خدمات با هدف ارتقای سطح رفاه، سلامت و آرامش زائران و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان ارائه شده است.در مدت فعالیت این درمانگاه، ۸ هزار و ۱۴۲ نفر توسط پزشکان عمومی و ۲ هزار و ۹۷۶ نفر توسط پزشکان متخصص ویزیت شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان افزود: زنجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات سلامت‌محور و پشتیبانی از مسافران اربعین دارد. در این مدت ۱۰ هزار و ۱۹۵ نسخه دارویی برای زائران ثبت و ۹ هزار و ۵۹۷ مورد خدمات پرستاری ارائه شد و همچنین نجاتگران هلال‌احمر استان زنجان ۳۵ بیمار را با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند، ۳۹ مورد نوار قلب انجام شد و ۴ مورد احیای قلبی ریوی (CPR) با موفقیت توسط کادر درمانی به ثبت رسید.

او ادامه داد: خدمات ارائه‌شده در این درمانگاه شامل ویزیت عمومی و تخصصی، داروخانه، خدمات پرستاری، نوار قلب، اکسیژن‌تراپی، سرم‌تراپی، درمان گرمازدگی، تزریقات، کنترل فشار خون، تست قند خون و سایر خدمات درمانی مورد نیاز زائران بوده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: این درمانگاه با حضور ۵۷ نفر از کادر درمان و اجرایی شامل پزشکان متخصص و عمومی، روان‌شناس، پرستار، پیراپزشک، تکنسین فوریت‌های پزشکی، تکنسین دارویی، نجاتگران و عوامل پشتیبانی، برای چهارمین سال متوالی به‌صورت شبانه‌روزی به زائران اربعین خدمت‌رسانی کرد و با پایان مأموریت، فعالیت آن به اتمام رسید.

او خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های مرتبط با گردشگری سلامت می‌تواند نقش استان را در خدمت‌رسانی شایسته‌تر به زائران بیش از پیش پررنگ کند

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر