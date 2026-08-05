خدمترسانی در قالب گردشگری سلامت به ۱۱ هزار زائر اربعین
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: درمانگاه تخصصی سطح ۳ این جمعیت مستقر در عمود ۷۴۲ مسیر طریق الحسین(ع)، از ۳ تا ۱۱ مردادماه با ارائه ۱۱ هزار و ۱۲۸ ویزیت عمومی و تخصصی به زائران اربعین حسینی، به مأموریت خود پایان داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حکمتالله هاشمی، ۱۴مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با ایام اربعین حسینی، ۱۱ هزار زائر از خدمات پیشبینیشده در قالب گردشگری سلامت در استان بهرهمند شدند. این خدمات با هدف ارتقای سطح رفاه، سلامت و آرامش زائران و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در استان ارائه شده است.در مدت فعالیت این درمانگاه، ۸ هزار و ۱۴۲ نفر توسط پزشکان عمومی و ۲ هزار و ۹۷۶ نفر توسط پزشکان متخصص ویزیت شدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان افزود: زنجان به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران، ظرفیت مناسبی برای توسعه خدمات سلامتمحور و پشتیبانی از مسافران اربعین دارد. در این مدت ۱۰ هزار و ۱۹۵ نسخه دارویی برای زائران ثبت و ۹ هزار و ۵۹۷ مورد خدمات پرستاری ارائه شد و همچنین نجاتگران هلالاحمر استان زنجان ۳۵ بیمار را با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل کردند، ۳۹ مورد نوار قلب انجام شد و ۴ مورد احیای قلبی ریوی (CPR) با موفقیت توسط کادر درمانی به ثبت رسید.
او ادامه داد: خدمات ارائهشده در این درمانگاه شامل ویزیت عمومی و تخصصی، داروخانه، خدمات پرستاری، نوار قلب، اکسیژنتراپی، سرمتراپی، درمان گرمازدگی، تزریقات، کنترل فشار خون، تست قند خون و سایر خدمات درمانی مورد نیاز زائران بوده است.
هاشمی خاطرنشان کرد: این درمانگاه با حضور ۵۷ نفر از کادر درمان و اجرایی شامل پزشکان متخصص و عمومی، روانشناس، پرستار، پیراپزشک، تکنسین فوریتهای پزشکی، تکنسین دارویی، نجاتگران و عوامل پشتیبانی، برای چهارمین سال متوالی بهصورت شبانهروزی به زائران اربعین خدمترسانی کرد و با پایان مأموریت، فعالیت آن به اتمام رسید.
او خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختهای مرتبط با گردشگری سلامت میتواند نقش استان را در خدمترسانی شایستهتر به زائران بیش از پیش پررنگ کند