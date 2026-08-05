فقیه سلطانی و افسانه چهره آزاد در فیلم جدید بهاره رهنما
دومین فیلم بلند سینمایی بهاره رهنما با عنوان «یازده یازده» که مراحل فیلمبرداری خود را در تهران و بومهن طی میکند با نقش آفرینی اشکان دلاوری، فقیه سلطانی و افسانه چهره آزاد به میانه راه فیلم برداری رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم بلند یازده یازده که از معدود آثار سیاهوسفید سینمای ایران پس از انقلاب به شمار میرود در فرآیند انتخاب بازیگر نقش اصلی مرد این فیلم طی ماههای گذشته به دلیل ویژگیهای خاص فیلمنامه و اجرای سکانسپلانهای متوالی، با چالشهایی روبه رو بود. از همین رو، گروه سازنده در جستوجوی بازیگری جوان، مسلط به بازیگری تئاتر و برخوردار از توانایی اجرای پلانهای طولانی بودند.
پس از بررسی گزینههای متعدد، در نهایت اشکان دلاوری برای ایفای نقش ماهان خیامی انتخاب شد.
اشکان دلاوری تنها بازیگر مرد این پروژه سینمایی است؛ اثری که همچون دیگر ساختههای بهاره رهنما، با نگاهی به جهان زنانه و روابط انسانی روایت میشود.
همچنین فقیه سلطانی نیز که از بازیگران سینما؛ تئاتر و تلوزیون است نیز در نقش زنی که به دنبال همسر گمشده خود میگردد مقابل دوربین بهاره رهنما بازی میکند.
افسانه چهره آزاد بازیگر سینما، تئاتر و تلوزیون نیز پس از ایفای نقش در فیلم عطر آخر اردیبهشت برای دومین بار در مقابل دوربین بهاره رهنما رفت و با ایفای نقش ننه شهروز ایفای نقش کرد.
«یازده یازده» به نویسندگی و کارگردانی بهاره رهنما دومین تجربه فیلم بلند سینمایی او پس از تجربههای دیگر در عرصه تئاتر و فیلم به شمار میرود.