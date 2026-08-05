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فراخوان ارسال مقاله برای ویژه‌نامه زنده‌یاد عباسعلی بردبار منتشر شد

فراخوان ارسال مقاله برای ویژه‌نامه زنده‌یاد عباسعلی بردبار منتشر شد
کد خبر : 1822483
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سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید از انتشار فراخوان ارسال مقاله برای شماره بیست‌وششم فصلنامه علمی ـ خبری تخت‌جمشید و پاسارگادخبر داد و گفت: این شماره به پاس ۳۰ سال تلاش و خدمات فرهنگی و پژوهشی زنده‌یاد عباسعلی بردبار، مدیر موزه وامین اموال پیشین مجموعه جهانی تخت‌جمشید، منتشر خواهد شد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدجواد جعفری گفت: شماره ۲۶ فصلنامه علمی ـ خبری تخت‌جمشید و پاسارگاد به صورت ویژه به بررسی ابعاد مختلف زندگی،  فعالیت‌های پژوهشی، موزه‌داری و خدمات ارزشمند زنده‌یاد عباسعلی بردبار اختصاص دارد. ‌

سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید افزود: عباسعلی بردبار از چهره‌های شناخته‌شده و تأثیرگذار در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و موزه‌داری کشور بود که سال‌ها با تعهد، دانش و تجربه خود در مجموعه جهانی تخت‌جمشید فعالیت کرد و نقش مؤثری در صیانت از آثار تاریخی،  ساماندهی اموال فرهنگی و انتقال دانش به نسل‌های جوان ایفا کرد. ‌

جعفری با اشاره به انتشار فراخوان این ویژه‌نامه گفت: از استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان،  کارشناسان میراث فرهنگی،  صاحب‌نظران و تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود مقالات، یادداشتها و پژوهش‌های مرتبط با موضوع این ویژه‌نامه را برای بررسی و انتشار به دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند.

‌او بیان کرد: مقالات می‌توانند با محورهایی همچون زندگی و خدمات علمی و اجرایی زنده‌یاد بردبار،  موزه‌داری،  حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی،  مدیریت اموال فرهنگی ـ تاریخی و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت‌های مرتبط با پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پایگاه میراث جهانی پاسارگاد تهیه و ارسال شوند.

‌سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق نشانی پست الکترونیکی parsapasargadae.newsletter@gmail.com

دبیرخانه فصلنامه ارسال کنند تا پس از طی فرآیند داوری،  در شماره ویژه این نشریه منتشر شوند. ‌جعفری ابرازامیدواری کرد انتشار این ویژه‌نامه،  زمینه‌ای برای ثبت و معرفی هرچه بیشتر خدمات و میراث علمی زنده‌یاد عباسعلی بردبار و انتقال تجربیات ارزشمند او به نسل‌های آینده پژوهشگران و فعالان میراث فرهنگی باشد.

 

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