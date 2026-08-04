به گزارش ایلنا، «محمدحسین علی‌مددی»؛ معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به حضور با شکوه مردم در مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، گفت: امروز در قلب یک رویداد بزرگ هستیم. حرکتی بی‌نظیر که با فرهنگ و مذهب مردم ایران گره خورده است. این فقط یک پیاده‌روی ساده نیست؛ یک «رویداد رسانه‌ای» است. هدف ما هم صرفا پوشش خبری این رویداد نیست، بلکه می‌خواهیم با برنامه‌های متنوع، این شکوه تاریخی را جاودانه کنیم. از این رو برنامه‌های متعددی در طول مسیر در حال اجراست تا هم عزاداران و هم رسانه‌ها، این مسیر را با نگاهی متفاوت تجربه کنند.



علی مددی به ویژه برنامه‌های تدارک دیده شده برای جوانان و نوجوانان اشاره کرد و با تاکید بر اجرای برنامه‌های نمادین و پیوند مردمی در مسیر پیاده‌روی، افزود: امسال با توجه به شهادت رهبر عزیزمان و شهدای جنگ تحمیلی از نمادهای مذهبی و سیاسی بسیاری در مسیر پیاده‌روی استفاده کردیم. از آن جمله، برنامه‌ «به اهتزاز در آوردن پرچم زهرای شهید» است که بر پیوند میان این عزاداری و حریم قدسی اهل‌بیت تأکید دارد. یا هیئت‌های عزاداری مثل «دسته منتقمین» و «هیئت شاه‌حسین گویان» که با سبک‌های خاص خودشان، فضای معنوی مسیر را با نوحه‌ها و سینه‌زنی دوچندان می‌کنند.



وی ادامه داد: ما می‌خواهیم پیام این مسیر را به گوش دنیا برسانیم. برنامه‌ای مثل «تحت تعقیب» که مستقیماً پیام‌آور ایستادگی در برابر ظلم و به طور مشخص علیه اقدامات ترامپ و جریان‌های استکبار است، یا طرح «انتقام؛ مطالبه مردمی» که نشان می‌دهد این پیاده‌روی، مطالبه‌ حق‌طلبانه از سوی مردم ایران و نماد عزم ملی برای خونخواهی رهبر شهیدمان است. حتی برای ایجاد فضای صمیمی‌تر، برنامه‌هایی مثل «چالش شربت شهادت» را داریم که برای خستگی عزاداران تدارک دیده شده اما، معنای عمیقی پشت آن نهفته است.



معاون ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به رسالت خطیر خبرنگاران داخلی و خارجی برای جاودانه ساختن این مراسم تاکید کرد و گفت: پوشش رسانه‌ای این رویداد بسیار حیاتی است. ما می‌دانیم که خبرنگاران و عکاسان، بازوان ما در بازتاب این شکوه هستند. به همین خاطر «موکب اهالی رسانه» را در مسیر راهپیمایی جاماندگان مستقر کرده‌ایم تا امکانات لازم را در اختیارشان بگذاریم. علاوه بر آن، «کمیته رسانه» با تمام توان در حال مدیریت جریان اطلاعات است. حتی یک «استودیو اربعین» هم در نظر گرفته‌ایم تا بتوانیم تحلیل‌ها و گفتگوهای زنده را از قلب مسیر داشته باشیم.



علی مددی در پایان به دیگر برنامه‌های جنبی مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی اشاره و اظهار کرد: هدف ما این است که مخاطب، بخشی از این تاریخ باشد. برنامه‌هایی مثل تولید «کلیپ فرم عکس امام سید مجتبی خامنه‌ای» طراحی شده تا مردم و رسانه‌ها بتوانند با ابزارهای هنری، این لحظات را ثبت و ماندگار کنند. ثبت این لحظات و تصاویر از سوی رسانه‌های خارجی به جهانیان می‌گوید که با یک حرکت میلیونی، منسجم و بسیار هوشمندانه روبرو هستند. بنابراین پوشش رسانه‌ای، باید شایسته عظمت این مراسم باشد.

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