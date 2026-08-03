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مجید یوسفی بازیگر اصلی سریال «پرنده کوکی» شد

مجید یوسفی بازیگر اصلی سریال «پرنده کوکی» شد
کد خبر : 1821911
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مجید یوسفی، بازیگر آثاری چون «مگه تموم عمر چند تا بهاره؟»، «تمارض»، «هجوم» و ... بازیگر نقش اصلی سریال «پرنده کوکی» شد.

مجید یوسفی بازیگر اصلی سریال «پرنده کوکی» شد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مجموعه «پرنده کوکی» از تولیدات مرکز سیمافیلم، به تهیه‌کنندگی سیدرامین موسوی‌ملکی و کارگردانی حمیدرضا لوافی در حال تولید است.

یوسفی در این سریال نقش «عماد»، جوانی را بازی می‌کند که درگیر ماجراهایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شود؛ اتفاقاتی که مسیر زندگی او را دستخوش تغییر می‌کند.

«پرنده کوکی» تازه‌ترین تجربه تلویزیونی مجید یوسفی است؛ بازیگری که با نقش‌آفرینی‌های متفاوت خود، توانسته جایگاه ویژه‌ای در میان مخاطبان پیدا کند.

 

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