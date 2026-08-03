27 گوینده در «گفتگوی شبانه»
فیلم سینمایی «گفتگوی شبانه» با گویندگی 27 نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، این اثر در گونه درام و دلهره محصول انگلستان در سال 2024 از شبکه سه سیما پخش شده است.
مدیر دوبله این سریال شراره حضرتی و صدابردار آن فرشید فرجی است. شیلا آژیر، رضا آفتابی، سحر اطلسی فر، ارغوان افراسیاب، آزاده اکبری، رضا الماسی، دانیال الیاسی، کریم بیانی، علی بیگ محمدی، ارسلان جولایی، مهرالملوک رفیعی طاری، شیرین روستایی، آرزو روشناس، مریم شاهرودی، خشایار شمشیرگران، محمد صادقیان، مهسا عرفانی، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، کوروش فهیمی، امیربهرام کاویانپور، نصراله مدقالچی، غلامرضا مهرزادیان، علیرضا ناصحی، صنم نکواقبال، حسین نورعلی و شراره حضرتی صداپیشه های این اثر بوده اند.
این اثر درباره تونی معلمی است که پس از بیست و هفت سال خدمت صادقانه از کارش اخراج شده است و حالا به عنوان تاکسی تلفنی شبانه کار می کند. او علاقه خاصی به لارنس مجری یک برنامه رادیویی شبانگاهی پیدا می کند که ظاهراً پای صحبت ها و درد دل های مخاطبانش می نشیند و تحت تأثیر حرف های او برای دفاع از یک زن شوهر سابق خشنش را زیر می گیرد اما در نهایت می فهمد که لارنس شیادی بیش نیست.
«گفتگوی شبانه» با بازنمایی سقوط تدریجی یک معلم صادق انگلیسی، به شکاف میان واقعیت تلخ زندگی و فریبنده بودن صداهای مجازی در بستر زندگی سرشار از بی عدالتی و دروغ در یک کشور غربی میپردازد. این اثر به خوبی تنهایی و بیپناهی شخصیت تونی را در مواجهه با بحرانهای شخصی خود در این جامعه غربی به تصویر میکشد. تکیه شخصیت اصلی بر صدای رادیویی لارنس، نمادی از جستوجوی ناامیدانه انسان غربی برای یافتن معنا و همدلی در میانه ویرانیهای زندگی اش است. نمایش تأثیر کلام دراماتیک و تأثیرگذار مجری رادیویی بر تصمیمات تونی، به زیبایی آسیبپذیری انسان غربی را در برابر قدرت روایتهای ساختگی نشان میدهد. افشای شیادی لارنس، نقطه اوج دراماتیک اثر است که از فروپاشی اعتماد تونی در برخورد با حقیقت عریان این زندگی پر از فریب و دروغ حکایت میکند. در نهایت، این اثر با بررسی مفاهیمی چون تنهایی مدرن و فریبندگیِ امیدهای کاذب در جوامع غربی، تجربهای عمیق و تکاندهنده از جستوجوی حقیقت در این دنیاهای پر از تظاهر ارائه میدهد.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و دوبله، از شبکهی سه، برای مخاطبان پخش شد.