«اسکار شاو» در شبکه تهران
فیلم سینمایی «اسکار شاو» با گویندگی 21 نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.
مدیر دوبله این سینمایی شراره حضرتی و صدابردار آن علی شریفی است. مهناز آبادیان، شیلا آژیر، سحر اطلسی فر، رضا الماسی، دانیال الیاسی، شهراد بانکی، علی بیگ محمدی، امیر حکیمی، سمیه رهنمون، حسین سرآبادانی، شایان شامبیاتی، ابوالفضل شاه بهرامی، سعید شیخ زاده، محمد صادقیان، بهروز علی محمدی، پویا فهیمی، امیربهرام کاویانپور، علی منصوری راد، اردشیر منظم، بهمن هاشمی و شراره حضرتی صداپیشه های این اثر بوده اند.
داستان فیلم درباره اسکار شاو، بازرس بازنشستهی پلیس است که بعد از کشته شدن دوستش به دست یک گروه تبهکار خودش تصمیم به اجرای عدالت میگیرد و در نهایت هم متوجه میشود پشت این فساد رئیس پلیس فاسد شهر قرار دارد.
فیلم «اسکار شاو» با روایت داستان پرکشش یک بازرس بازنشسته، به بررسی مرزهای باریک میان اجرای عدالت و انتقام شخصی در دنیای جنایت میپردازد. این اثر با استفاده از انگیزهی عمیق ناشی از از دست دادن دوست، شخصیت اصلی را در مسیری پرخطر میان وظیفه و خشم قرار میدهد. تمرکز بر کشف فساد در بالاترین سطوح قدرت در دولت و پلیس ایالات متحده امریکا، لایههای پیچیدهای از بیعدالتی سیستماتیک و فروپاشی اخلاقی در نهادهای امنیتی این کشور را به نمایش میگذارد. نمایش تقابل میان یک فرد صادق و یک رئیس پلیس فاسد در این فیلم، تضاد میان اصول اخلاقی فردی و فساد سازمانیافته را در دستگاه پلیس امریکا برجسته میکند. درگیری اسکار شاو با گروههای تبهکار، فضای درام و هیجان اثر را با تنشی مداوم از کشف حقیقت تا رویارویی با دشمنان پنهان پیوند میدهد. درنهایت، این فیلم موضوعاتی چون بیاعتمادی به ساختارهای قدرت در کشور ایالات متحده امریکا و تلاش شخصیت اصلی برای بازیابی حق در چنین محیط آلوده ای را بازنمایی می کند.
واحد جستجوی اداره کل تامین و رسانه بینالملل، مسئولیت رصد این اثر را بر عهده داشته و پس از طی مراحل تایید و تخصیص، نسخه اصلی را تهیه و تأمین کرده و اکنون پس از طی شدن روندهای ترجمه، ویراستاری و سپس دوبله، قرار است پس از آماده سازی از شبکهی تهران، برای مخاطبان پخش شود.