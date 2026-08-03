به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا اکبری گفت: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و سرمایه‌گذاری شهرستان تیران و کرون، در نشست مشترکی که با حضور نمایندگان اداره‌کل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری اصفهان، مسئولان شهرستانی و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، تعیین شد پرونده ۶۵ هکتار از اراضی این شهرستان برای اخذ مصوبه نهایی تغییر کاربری گردشگری از سوی اداره‌کل راه و شهرسازی به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارسال شود.

معاون سرمایه‌گذاری استان اصفهان ادامه داد: پس از تصویب نهایی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، فرآیند واگذاری اراضی از طریق مزایده عمومی باهدف جذب سرمایه‌گذار آغاز می‌شود تا زمینه اجرای طرح‌های گردشگری، توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان تیران و کرون فراهم شود.

اکبری با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند ایجاد زمینه‌های مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران است، افزود: تعیین کاربری گردشگری این اراضی، یکی از اقدامات زیربنایی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت اجرای پروژه‌های گردشگری در این شهرستان به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه استان اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور، تصریح کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با رویکرد توسعه متوازن، تلاش دارد فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در تمامی شهرستان‌های استان گسترش دهد تا همه مناطق متناسب با ظرفیت‌های خود از مزایای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صنعت گردشگری بهره‌مند شوند.