به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم‌نت، سریال «اعتراف می‌کنم» از امشب ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ به‌طور اختصاصی در فیلم‌نت منتشر می‌شود.

رضا فتح‌اللهی‌پور و نیما حسنی‌نسب تهیه‌کنندگان این مجموعه اپیزودیک هستند که در هر قسمت یک پرونده جنایی را واکاوی می‌کند. پدیدآورنده و مجری طرح نیز نیما حسنی‌نسب از نویسندگان و منتقدان مطرح سینما است.

کارگردانان «اعتراف می‌کنم» اسما ابراهیم‌زادگان، بهداد امینی، عماد خدابخش، امیررضا رشتی، نفیسه زارع و پویا سعیدی هستند. مهدی هاشمی، پوریا پورسرخ، علیرضا ثانی‌فر، بهار کاتوزی، با معرفی: روژان رضوانیان، با حضور: محمدرضا مالکی بازیگران اصلی این سریال هستند.

علی امیرریاحی، امیررضا رشتی، نفیسه زارع، پویا سعیدی، عاطفه صالحی، رضا فخاری و مینا نظری سریال «اعتراف می‌کنم» را نوشته‌اند و پویا سعیدی طراحی و سرپرستی نویسندگان این سریال را برعهده دارد.

دیگر عوامل سریال بدین شرح است: مدیر تولید: وحید حاجیلویی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، حسین باغبان حدایقی، تدوین عماد خدابخش، محمدعلی حق پرست، مدیر صدابرداری: حسین بشاش، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، برنامه ریز: افشین رضائی، دستیار اول کارگردان: پانته‌آ حسینی، منشی صحنه: دنیا راد، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، صداگذار: رامین ابوالصدق، سرپرست و طراح جلوه‌های ویژه بصری: بیتا اخلاقی، موسیقی متن: کوشا پروداکشن.

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