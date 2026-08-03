کارگردانان و عوامل مجموعه «اعتراف میکنم» اعلام شد
اسامی کارگردانان و عوامل تولید مجموعه اپیزودیک «اعتراف میکنم» اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلمنت، سریال «اعتراف میکنم» از امشب ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ بهطور اختصاصی در فیلمنت منتشر میشود.
رضا فتحاللهیپور و نیما حسنینسب تهیهکنندگان این مجموعه اپیزودیک هستند که در هر قسمت یک پرونده جنایی را واکاوی میکند. پدیدآورنده و مجری طرح نیز نیما حسنینسب از نویسندگان و منتقدان مطرح سینما است.
کارگردانان «اعتراف میکنم» اسما ابراهیمزادگان، بهداد امینی، عماد خدابخش، امیررضا رشتی، نفیسه زارع و پویا سعیدی هستند. مهدی هاشمی، پوریا پورسرخ، علیرضا ثانیفر، بهار کاتوزی، با معرفی: روژان رضوانیان، با حضور: محمدرضا مالکی بازیگران اصلی این سریال هستند.
علی امیرریاحی، امیررضا رشتی، نفیسه زارع، پویا سعیدی، عاطفه صالحی، رضا فخاری و مینا نظری سریال «اعتراف میکنم» را نوشتهاند و پویا سعیدی طراحی و سرپرستی نویسندگان این سریال را برعهده دارد.
دیگر عوامل سریال بدین شرح است: مدیر تولید: وحید حاجیلویی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، حسین باغبان حدایقی، تدوین عماد خدابخش، محمدعلی حق پرست، مدیر صدابرداری: حسین بشاش، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، طراح لباس: شیوا رشیدیان، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، برنامه ریز: افشین رضائی، دستیار اول کارگردان: پانتهآ حسینی، منشی صحنه: دنیا راد، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، صداگذار: رامین ابوالصدق، سرپرست و طراح جلوههای ویژه بصری: بیتا اخلاقی، موسیقی متن: کوشا پروداکشن.