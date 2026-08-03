دور جدید اجراهای کمدی «مادرکیو» در نوفل لوشاتو
بازیگران معرفی شدند
نمایش کمدی «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمدمتین اوجانی در عمارت نوفل لوشاتو دور جدید اجراهای خود را شهریور آغاز میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل لوشاتو، نمایش کمدی «مادرکیو» به نویسندگی و کارگردانی محمد متین اوجانی از اوایل شهریور ۱۴۰۵ در این مجموعه روی صحنه میرود.
محسن زرآبادیپور، محمدهادی عطایی، روناک برخوردار، سعید یاری، مهدیار احمدی، رضا جمشیدی، فرهاد شهریزی، سجاد حسینزاده، مهدی درویش و ندا مقصودی در نقش «مادرکیو» در این اثر به ایفای نقش میپردازند.
در خلاصه داستان این نمایش آمده است:
وقتی یک سنگ ریزه به داخل آب برکه می افتد آرامش و سکون برکه از بین می رود و آن زن، خود قانونی بود برای شکستن تمام قوانین.»
اطلاعات تکمیلی و معرفی عوامل این نمایش بهزودی اعلام میشود و پیش فروش بلیت در روزهای آتی در سایت تیوال آغاز خواهد شد.