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کودکان غنا التیام‌بخش داغ میناب شدند

کودکان غنا التیام‌بخش داغ میناب شدند
کد خبر : 1821776
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مراسم پیاده‌روی اربعین امسال در غنا رنگ و بوی دیگری داشت و آینده‌سازان قاره سیاه در این کشور با در دست گرفتن کوله‌های سوخته کودکان میناب فریاد صلح سر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آستانه اربعین حسینی با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غنا، دانشگاه اسلامی و انجمن جوانان شیعه غنا، جمع کثیری از کودکان و نوجوانان شهر آکرا، آئین پیاده‌روی اربعین را با پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب برگزار شد.

در این راهپیمایی، دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهر ساحلی آکرا، با در دست داشتن تصاویر شهدای دانش‌آموز ایرانی و حمل کوله‌پشتی‌های نمادین، یاد فرشتگان سفرکرده مدرسه شجره‌طیبه را زنده نگه داشتند.

این حرکت انساندوستانه و خودجوش، بیانگر همبستگی کودکان غنایی با خانواده‌های داغدار و تأکیدی بر ضرورت برخورد با جنگ افروزی علیه ملت‌ها بود.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از صلح، عدالت و کرامت‌انسانی، خواستار برخورد قاطع و مسئولانه نهادهای بین‌المللی با ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت میناب شدند.

بنابر اعلام این خبر، مداحی نوجوانان، شعرخوانی با مضامین عاشورایی و مقاومت، سینه‌زنی کودکان و قرائت دعا از دیگر برنامه‌های راهپیمایی ویژه ایام اربعین در غنا بود.

 

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