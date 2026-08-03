کودکان غنا التیامبخش داغ میناب شدند
مراسم پیادهروی اربعین امسال در غنا رنگ و بوی دیگری داشت و آیندهسازان قاره سیاه در این کشور با در دست گرفتن کولههای سوخته کودکان میناب فریاد صلح سر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در آستانه اربعین حسینی با مشارکت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در غنا، دانشگاه اسلامی و انجمن جوانان شیعه غنا، جمع کثیری از کودکان و نوجوانان شهر آکرا، آئین پیادهروی اربعین را با پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب برگزار شد.
در این راهپیمایی، دانشآموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شهر ساحلی آکرا، با در دست داشتن تصاویر شهدای دانشآموز ایرانی و حمل کولهپشتیهای نمادین، یاد فرشتگان سفرکرده مدرسه شجرهطیبه را زنده نگه داشتند.
این حرکت انساندوستانه و خودجوش، بیانگر همبستگی کودکان غنایی با خانوادههای داغدار و تأکیدی بر ضرورت برخورد با جنگ افروزی علیه ملتها بود.
شرکتکنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی در حمایت از صلح، عدالت و کرامتانسانی، خواستار برخورد قاطع و مسئولانه نهادهای بینالمللی با ناقضان حقوق بشر و عاملان جنایت میناب شدند.
بنابر اعلام این خبر، مداحی نوجوانان، شعرخوانی با مضامین عاشورایی و مقاومت، سینهزنی کودکان و قرائت دعا از دیگر برنامههای راهپیمایی ویژه ایام اربعین در غنا بود.