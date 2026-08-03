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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی:

تردد بیش از ۶۰ هزار زائر، جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی را تثبیت کرد/ استقبال زائران خارجی از صنایع‌دستی بومی استان چشمگیر بود

تردد بیش از ۶۰ هزار زائر، جایگاه راهبردی آذربایجان‌غربی را تثبیت کرد/ استقبال زائران خارجی از صنایع‌دستی بومی استان چشمگیر بود
کد خبر : 1821762
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با تشریح اقدامات گسترده این اداره‌کل در ایام اربعین، از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، خدماتی، نظارتی و معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی در مرزهای تمرچین و بازرگان خبر داد و گفت: ثبت تردد بیش از ۶۰ هزار زائر از مرز تمرچین، از جمله هزاران زائر خارجی، بیانگر ارتقای جایگاه این مرز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های گردشگری مذهبی، تعاملات فرهنگی و دیپلماسی مردمی جمهوری اسلامی ایران در شمال‌غرب کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی، با اشاره به نقش راهبردی مرزهای تمرچین (پیرانشهر) و بازرگان (ماکو) در میزبانی از زائران اربعین، اظهار کرد: این دو گذرگاه بین‌المللی، به‌ویژه مرز تمرچین، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مسیرهای ورود زائران خارجی به کشور، در سال‌های اخیر به بستری برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و تمدنی ایران اسلامی تبدیل شده‌اند و از همین رو، برنامه‌ریزی جامعی برای ارتقای کیفیت خدمات و تکریم زائران در دستور کار این اداره‌کل قرار گرفت.

وی افزود: در حوزه خدمات فرهنگی، موکب «فرشتگان میناب» با مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد و تحت نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی در پایانه مرزی تمرچین مستقر شد و خدمات متنوعی از جمله پذیرایی، اسکان موقت، راهنمایی گردشگری، توزیع بروشورها و نقشه‌های معرفی جاذبه‌های استان و همچنین تولید و ارائه محتوای چندزبانه به زبان‌های انگلیسی و ترکی استانبولی برای زائران خارجی ارائه کرد.

صفری با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به زائران از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل بوده است، تصریح کرد: همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، تیم‌های تخصصی نظارت و بازرسی به‌صورت مستمر بر عملکرد مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی، مراکز اقامتی و واحدهای پذیرایی در مسیرهای تردد زائران نظارت داشته‌اند تا خدمات ارائه‌شده مطابق با استانداردهای حرفه‌ای و در شأن زائران حسینی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی با اشاره به برنامه‌های حوزه صنایع‌دستی نیز گفت: دو نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی در پایانه‌های مرزی تمرچین و بازرگان برپا شد که در آن آثار هنرمندان استان در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، صنایع چوبی، سفال و سرامیک، میناکاری و نقره‌کاری در معرض دید و عرضه قرار گرفت و با استقبال چشمگیر زائران، به‌ویژه گردشگران خارجی، مواجه شد.

وی این نمایشگاه‌ها را فرصتی ارزشمند برای معرفی هویت فرهنگی و ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی استان دانست و افزود: اربعین بستری برای توسعه دیپلماسی فرهنگی، معرفی هنر ایرانی و تقویت اقتصاد فرهنگ‌محور به شمار می‌رود.

صفری در ادامه با اشاره به آمار تردد زائران اظهار کرد: تا پایان هشتم مردادماه، بیش از ۶۰ هزار نفر از مرز تمرچین تردد کرده‌اند که بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ نفر از آنان را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. بخش قابل‌توجهی از این زائران از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان، گرجستان و روسیه وارد کشور شده‌اند که این موضوع، نقش مرز تمرچین را در تعاملات فراملی و توسعه گردشگری مذهبی بیش از پیش برجسته می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت این رویداد عظیم، خاطرنشان کرد: تمامی برنامه‌های فرهنگی و خدماتی با هماهنگی کامل ستاد اربعین استان و مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط اجرا شد و این انسجام بین‌بخشی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت زائران و مدیریت مطلوب ترددها ایفا کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: ظرفیت‌های ممتاز مرز تمرچین، این گذرگاه را به یکی از مهم‌ترین دروازه‌های عتبات عالیات در شمال‌غرب کشور تبدیل کرده و اقدامات انجام‌شده در ایام اربعین، گامی موثر در تثبیت جایگاه آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از محورهای اصلی گردشگری مذهبی، دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

صفری در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این اداره‌کل گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی، رفاهی و خدمات گردشگری در مناطق مرزی، جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت حمایت‌های استانی، از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌رو است تا مرز تمرچین به یکی از قطب‌های پایدار و راهبردی تردد زائران خارجی و گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.

 

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