یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، ضمن تشریح اهمیت برگزاری این نمایشگاه در شهریورماه اظهار کرد: صنایع‌دستی فراتر از یک کالای تزئینی، پیشران هویت ملی و رکن اصلی دیپلماسی فرهنگی است. ما در این رویداد، شاهد حضور حداکثری هنرمندان طراز اول از سراسر ایران خواهیم بود؛ هنرمندانی که از شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایع‌دستی کشور گرد هم می‌آیند تا روایت‌گر اصالت و دانش‌بومی باشند.

او با بیان اهمیت جایگاه ممتاز گیلان در این حوزه افزود: استان گیلان با برخورداری از ۹ شهر و روستای ملی و جهانی، پتانسیل خیره‌کننده‌ای در اقتصاد فرهنگ‌بنیان دارد. این نمایشگاه فرصتی راهبردی برای بازاریابی ۹ کانون صنایع‌دستی در کنار آثار دارای نشان ملی و مهر اصالت یونسکو است.

طاعتی‌مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، نیز با استقبال از رویکرد تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان ابراز کرد: منطقه آزاد انزلی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های نوین بندری و مواصلاتی، دروازه ورود به بازار کشورهای حوزه کاسپین و اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. نگاه ما به صنایع‌دستی، نگاهی مبتنی بر اقتصاد هنراست؛ از این رو مصمم هستیم تا ظرفیت‌های حقوقی و لجستیکی این منطقه را برای تسهیل صادرات محصولات هنرمندان شهرها و روستاهای ملی و جهانی به کار گیریم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: میزبانی از برترین کارآفرینان صنایع‌دستی ایران در شهریورماه، افزون بر رونق گردشگری تجاری، فرصتی است تا با تعریف پلتفرم‌های تعاملی، ارتباط مستقیم میان تولیدکننده بومی و خریدار بین‌المللی را تسهیل کنیم. ما در این سازمان، آمادگی کامل خود را جهت تأمین زیرساخت‌های نمایشگاهی و تبلیغات بین‌المللی برای معرفی این آثار ارزشمند اعلام می‌داریم.

ایجاد کارگروه مشترک کارشناسی میان معاونت صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان و معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی و تدوین پیوست رسانه‌ای از توافق‌های پیشنهادی برای پیگیری اقدامات مشترک و بازتاب هم‌افزایی بود.