دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامهها و اهداف مرتبط با «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» عملیاتی و اجرایی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حیدر صادقی شامگاه یکشنبه ۱۱ مردادماه جاری در نشست هماندیشی درخصوص «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» در فرمانداری کوهرنگ تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به فعالان چوقابافی بازفت شهرستان کوهرنگ پیگیری و انجام میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: برای پرداخت تسهیلات سرمایهگذاری در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در چهارمحال و بختیاری بهویژه شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت آمادگی داریم.
صادقی تصریح کرد: بههمین منظور ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری برای منابع تسهیلات مورد نیاز طرحهای سرمایهگذاری در شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت محدودیت ایجاد نمیکند.
او یادآور شد: ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری برای تکمیل زیرساختهای گردشگری در شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت آمادگی دارد. راهاندازی دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع میشود.
فرماندار کوهرنگ نیز گفت: راهاندازی و فعال شدن دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع خواهد شد.
محسن فرهادی تأکید کرد: شهردار چمنگلی مکانی در شهرداری این شهر را برای راهاندازی دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» اختصاص میدهد.
او افزود: با همدلی، همافزایی و هماهنگی برای تحقق اهداف مرتبط با «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تلاش و همکاری کنیم.
فرهادی گردشگری را پیشران توسعه بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اعلام و تصریح کرد: بازفت ظرفیتهای قابلتوجهی برای توسعه گردشگری دارد اما این مهم نیازمند تأمین زیرساختها است.