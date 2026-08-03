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دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع می‌شود

دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع می‌شود
کد خبر : 1821759
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مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری گفت: برنامه‌ها و اهداف مرتبط با «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» عملیاتی و اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، حیدر صادقی شامگاه یکشنبه ۱۱ مردادماه جاری در نشست هم‌اندیشی درخصوص «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» در فرمانداری کوهرنگ تاکید کرد: پرداخت تسهیلات به فعالان چوقابافی بازفت شهرستان کوهرنگ پی‌گیری و انجام می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: برای پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در چهارمحال و بختیاری به‌ویژه شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت آمادگی داریم.

صادقی تصریح کرد: به‌همین منظور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برای منابع تسهیلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت محدودیت ایجاد نمی‌کند.

او یادآور شد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان کوهرنگ و بخش بازفت آمادگی دارد. راه‌اندازی دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع می‌شود.

فرماندار کوهرنگ نیز گفت: راه‌اندازی و فعال شدن دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تسریع خواهد شد.

محسن فرهادی تأکید کرد: شهردار چمن‌گلی مکانی در شهرداری این شهر را برای راه‌اندازی دبیرخانه «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» اختصاص می‌دهد.

او افزود: با همدلی، هم‌افزایی و هماهنگی برای تحقق اهداف مرتبط با «بازفت، منطقه ملی چوقابافی» تلاش و همکاری کنیم.

فرهادی گردشگری را پیشران توسعه بخش بازفت شهرستان کوهرنگ اعلام و تصریح کرد: بازفت ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری دارد اما این مهم نیازمند تأمین زیرساخت‌ها است.

 

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