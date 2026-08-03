نشست تخصصی «صنعتگران و کارآفرینان» با محوریت توسعه گردشگری در قشم برگزار شد

سید مهدی موسوی اجاق افزود: نشست تخصصی این رویداد با محوریت «بازاریابی در بحران و تاب‌آوری» برگزار شد و در این کارگاه، موضوعاتی همچون شیوه‌های نوین بازاریابی، حفظ بازار در شرایط بحرانی، افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک، مدیریت ارتباط با مشتری، بهره‌گیری از فضای دیجیتال و تبدیل تهدیدها به فرصت‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم یادآور شد: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات بازار گردشگری، توانمندسازی صنعتگران و فعالان صنایع‌دستی در حوزه بازاریابی و مدیریت کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین نیازهای امروز این بخش به شمار می‌رود که توسعه مهارت‌های تجاری در کنار حفظ اصالت هنرهای بومی، می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر محصولات صنایع‌دستی قشم در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند.

موسوی اجاق تصریح کرد: جزیره قشم به عنوان بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه صنایع‌دستی برخوردار است. هنرهایی همچون گلابتون‌دوزی، خوس‌دوزی، حصیربافی، سوزن‌دوزی و سایر دست‌ساخته‌های بومی، علاوه بر حفظ هویت فرهنگی منطقه، می‌توانند به یکی از مهم‌ترین عوامل جذب گردشگر و توسعه اقتصاد جوامع محلی تبدیل شوند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای تبادل تجربه میان صنعتگران، فعالان گردشگری، مدیران و کارآفرینان فراهم می‌کند تا ضمن آشنایی با روش‌های نوین بازاریابی، زمینه همکاری‌های مشترک و توسعه بازار صنایع‌دستی جزیره قشم را تقویت کنند.

موسوی اجاق در پایان یادآورشد: در جزیره قشم که بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع‌دستی توسط بانوان روستایی انجام می‌شود، تقویت مهارت‌های کسب‌وکار می‌تواند علاوه بر افزایش درآمد خانوارها، زمینه اشتغال پایدار، جلوگیری از مهاجرت و حفظ میراث ناملموس منطقه را نیز فراهم کند و تجربه بسیاری از مقاصد موفق گردشگری جهان نشان داده است که هرگاه صنایع‌دستی به بخشی از تجربه سفر تبدیل شده، هم رضایت گردشگران افزایش یافته و هم اقتصاد جوامع محلی رونق گرفته است و از سوی دیگر، توسعه گردشگری بدون مشارکت جامعه محلی امکان‌پذیر نیست و صنعتگران، هنرمندان و کارآفرینان، سفیران فرهنگی هر مقصد هستند و محصولات آنان روایتگر تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مردم آن منطقه است، بنابراین، سرمایه‌گذاری بر آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه، سرمایه‌گذاری بر آینده گردشگری قشم خواهد بود.

نشست و کارگاه تخصصی «صنعتگران و کارآفرینان» به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مدیریت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.