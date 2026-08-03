خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکمیل طرح مرمت جبهه شرقی گنبد سلطانیه/ تسهیل دسترسی گردشگران به ارگ تاریخی

تکمیل طرح مرمت جبهه شرقی گنبد سلطانیه/ تسهیل دسترسی گردشگران به ارگ تاریخی
کد خبر : 1821756
لینک کوتاه کپی شد.

تکمیل طرح مرمت جبهه شرقی گنبد سلطانیه؛ گامی نو برای تسهیل دسترسی گردشگران به ارگ تاریخی [کلیک و کشیدن برای جابجایی] مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه از پیشرفت طرح مرمت و حفاظت در جبهه شرقی این مجموعه با هدف زیباسازی و آماده‌سازی محوطه کاوش‌های باستان‌شناسی برای بازدید عموم خبر داد و تأکید کرد: فاز نخست این پروژه تا پاییز امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مهدی غلامی روز ۱۲مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پروژه مرمت و حفاظت از جبهه شرقی مجموعه جهانی گنبد سلطانیه با هدف سامان‌دهی و زیباسازی محوطه‌ای که در کاوش‌های باستان‌شناسی سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است، در دستور کار قرار دارد.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به ضرورت آماده‌سازی این بخش برای پذیرایی از گردشگران افزود: این طرح با هدف تعریف مسیر دسترسی جدید از طریق درب ورودی شرقی اجرا می‌شود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کنند.

او درباره جزئیات زمان‌بندی این پروژه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فاز اول این طرح در جبهه شرقی تا پاییز امسال تکمیل خواهد شد. با بازگشایی این ورودی و اتصال آن به مسیر گردشگری داخل ارگ تاریخی، دسترسی بازدیدکنندگان از خیابان ضلع شمالی به محوطه اصلی میسر و تسهیل می‌شود.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای فازهای بعدی این طرح مرمتی منوط به تأمین اعتبارات لازم است و پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تخصیص به‌موقع بودجه، تمام پروژه تا تابستان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل