تکمیل طرح مرمت جبهه شرقی گنبد سلطانیه/ تسهیل دسترسی گردشگران به ارگ تاریخی

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه با اشاره به ضرورت آماده‌سازی این بخش برای پذیرایی از گردشگران افزود: این طرح با هدف تعریف مسیر دسترسی جدید از طریق درب ورودی شرقی اجرا می‌شود تا گردشگران بتوانند با سهولت بیشتری از بخش‌های مختلف مجموعه بازدید کنند.

او درباره جزئیات زمان‌بندی این پروژه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، فاز اول این طرح در جبهه شرقی تا پاییز امسال تکمیل خواهد شد. با بازگشایی این ورودی و اتصال آن به مسیر گردشگری داخل ارگ تاریخی، دسترسی بازدیدکنندگان از خیابان ضلع شمالی به محوطه اصلی میسر و تسهیل می‌شود.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای فازهای بعدی این طرح مرمتی منوط به تأمین اعتبارات لازم است و پیش‌بینی می‌کنیم در صورت تخصیص به‌موقع بودجه، تمام پروژه تا تابستان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.