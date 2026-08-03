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تشریح روند مرمت قلعه تاریخی ابرندآباد یزد و ساماندهی محوطه پیرامونی آن

تشریح روند مرمت قلعه تاریخی ابرندآباد یزد و ساماندهی محوطه پیرامونی آن
کد خبر : 1821755
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استاندار یزد با حضور در قلعه تاریخی ابرندآباد، از روند اجرای عملیات مرمت و ساماندهی این اثر ارزشمند بازدید کرد و بر تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت، احیا و بهره‌برداری مناسب از بناهای تاریخی استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمدرضا بابایی، استاندار یزد، روز دوشنبه ۱۲ مردادماه، به همراه سیدمهدی طلایی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل و جمعی از مسئولان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، از قلعه تاریخی ابرندآباد بازدید و روند اجرای عملیات مرمت این بنای تاریخی را بررسی کرد.

قلعه تاریخی ابرندآباد از آثار به‌جای‌مانده از دوران ساسانی است که با مصالح خشت و گل و در دو طبقه ساخته شده است. این قلعه با سردری رفیع و چهار برج مدور در چهار گوشه بنا، در گذشته کاربری مسکونی و دفاعی داشته و از شاخص‌ترین بناهای تاریخی منطقه به شمار می‌رود.

این اثر ارزشمند در سال ۱۳۸۱ با شماره ۶۳۱۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

عملیات مرمت دیوارها و خندق قلعه در قالب یک پروژه مشارکتی از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، شهرداری و اداره‌کل راه و شهرسازی در حال اجراست. همچنین ساماندهی و بهسازی محوطه پیرامونی قلعه نیز بر اساس طرح مصوب، توسط شهرداری در دست انجام است.

استاندار یزد در ادامه برنامه‌های خود، از بافت تاریخی شاهدیه نیز بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت حفاظت، مرمت و اقدامات انجام‌شده در این محدوده تاریخی قرار گرفت.

بافت تاریخی شاهدیه یکی از آثار زیبا و منحصر به فرد استان یزد است، این بافت که دارای سه آبادی گردفرامرز، نصرت آباد و ابرند آباد بوده و به شماره ۳۰۰ در تاریخ هشتم فروردین ۱۴۰۰ فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

 

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