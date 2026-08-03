خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

داریوش فرضیایی ستاره سریال جدید سیمافیلم شد

داریوش فرضیایی ستاره سریال جدید سیمافیلم شد
کد خبر : 1821747
لینک کوتاه کپی شد.

داریوش فرضیایی این بار با حضوری متفاوت به قاب تلویزیون می‌آید.

داریوش فرضیایی ستاره سریال جدید سیمافیلم شد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، او نقش اصلی سریال «اکسیر» را که محصول سیمافیلم است، ایفا می‌کند؛ مجموعه‌ای کمدی، فانتزی و خانوادگی که با نگاهی متفاوت به شکاف نسل‌ها، روایتگر ماجراهایی جذاب و پر از موقعیت‌های طنز است.

تهیه‌کنندگی و کارگردانی این مجموعه را احمد درویشعلی‌پور بر عهده دارد و فیلمنامه آن را محمد درویشعلی‌پور نوشته است.

حضور داریوش فرضیایی در نخستین نقش‌آفرینی جدی‌اش در یک سریال تلویزیونی، «اکسیر» را به یکی از آثار کنجکاوی‌برانگیز روزهای آینده تلویزیون تبدیل کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل