به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، پیمان جبلی در حاشیه مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی که بعدازظهر امروز در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار شد، با اشاره به دو مجموعه تلویزیونی که به یادگار از وی روی آنتن خواهد رفت، گفت: این افتخاری برای رسانه ملی است که زنده‌یاد اکبر عبدی در دو سال اخیر دو مجموعه تلویزیونی را از خود به یادگار گذاشته و ما میزبان او در مجموعه‌های نمایشی خواهیم بودیم.

وی افزود: «ماه‌عسل»، آخرین سریال این هنرمند، اثری طنز و تولید مرکز سیمافیلم است که بعد از ایام صفر در کنداکتور پخش قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به حضور مرحوم عبدی در سریال «سبزواران»، دومین مجموعه‌ تلویزیونی که قرار است از وی روی آنتن برود افزود: تصویربرداری سریال «سبزواران» دقیقاً در ایام جنگ ۱۲روزه و زیر موشک‌باران تهران انجام شد و در آن روزها وی و دیگر عوامل به دلیل تعهدی که به کار داشتند بدون ترک تهران در صحنه حاضر بودند.

رئیس رسانه ملی در ادامه با بیان اینکه او هیچ‌وقت از مردم جدا نشد، اظهار کرد: مرحوم عبدی هنرمندی بود که با نقش‌هایش زندگی کرد. او هیچ‌گاه بازی نکرد، بلکه خود زندگی را به تصویر کشید و این مهم‌ترین دلیل محبوبیتش در میان مردم و اهل ایران بود.

جبلی با تأکید بر اینکه ما یک هنرمند منحصر‌به‌فرد را از دست دادیم، یادآور شد: صداقت و صمیمیتی که وی در نقش‌هایش داشت، برخاسته از روح مردمی او بود و ما هنرمند مردمی و منحصربه‌فردی را از دست دادیم. امیدواریم مردم او را با خاطرات خوشی که در ذهن دارند، به یاد بیاورند.

وی با اشاره به درگذشت زودهنگام اکبر عبدی گفت: مرحوم عبدی واقعاً زود از جمع ما رفت؛ کسی باور نمی‌کرد که بیماری ایشان، به از دست دادنشان منجر شود و امیدواریم خدا به خانواده‌اش صبر عنایت نماید.

رئیس رسانه ملی در پایان گفت: امیدواریم بتوانیم آثار ایشان را تا سالیان سال به‌عنوان خاطرات شیرینی که مردم با ایشان داشتند، پخش کنیم.