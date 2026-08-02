به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای گلستان، هم‌زمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، پویشی مردمی با عنوان «ابرپرچم ارادت» آغاز شده است؛ پویشی که قرار است پرچم‌های ایران، بیرق‌های حسینی و پرچم‌های جبهه مقاومت را که در روزهای گذشته در دستان مردم برافراشته شده‌اند، به یکدیگر پیوند دهد و به نمادی بزرگ از ایمان، همبستگی و ایستادگی تبدیل کند.

برگزارکنندگان این پویش از عموم مردم دعوت کرده‌اند تا روز جمعه، پرچم‌ها و بیرق‌هایی را که در مراسم و اجتماعات همراه خود داشته‌اند، به میدان ولیعصر (عج) تحویل دهند تا با دوختن آن‌ها، «ابرپرچم ارادت» شکل بگیرد؛ پرچمی که قرار است در راهپیمایی جاماندگان اربعین بر فراز دستان عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به اهتزاز درآید.

در این طرح، هر پرچم تنها یک تکه پارچه نیست، بلکه روایتگر حضور، باور و ارادت صاحبان آن است؛ قطعاتی که در کنار هم تصویری از وحدت امت حسینی و پیوند میان فرهنگ عاشورا، هویت ملی و مقاومت را به نمایش خواهند گذاشت.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، به پاس مشارکت مردم، در ازای هر پرچم اهدایی، یک پرچم نو به شرکت‌کنندگان اهدا می‌شود تا در مراسم اربعین همراه آنان باشد و پرچم اهدایی نیز به بخشی از این اثر ماندگار تبدیل شود.

این ابرپرچم پس از حضور در آیین راهپیمایی اربعین، در یکی از نقاط شاخص شهر تهران نصب خواهد شد تا به‌عنوان یادمانی از مشارکت مردمی و همدلی عاشقان اهل‌بیت (ع)، برای سال‌های آینده باقی بماند.

برگزارکنندگان این پویش تأکید کرده‌اند که هدف از اجرای این برنامه، خلق نمادی مشترک از عشق به امام حسین (ع)، وحدت مردم و پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت در آستانه اربعین است.

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