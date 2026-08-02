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رویداد «پیچینگ مستند» در شمال‌غرب ایران برگزار می‌شود

رویداد «پیچینگ مستند» در شمال‌غرب ایران برگزار می‌شود
کد خبر : 1821603
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ثبت‌نام در نخستین رویداد پیچینگ منطقه‌ای مستند در شمال غرب کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، نخستین رویداد «پیچینگ مستند»، به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج در شمال‌غرب کشور برگزار می‌شود، رویدادی که برای نخستین‌بار، فرآیند پیچینگ و حمایت از تولید مستند را در خارج از تهران و به‌صورت منطقه‌ای دنبال می‌کند.

این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت‌های مستعد و جذب طرح‌های درخشان در حوزه فیلمسازی مستند در سه سطح حرفه‌ای، نیمه‌حرفه‌ای و آماتور برگزار خواهد شد.

در گام نخست، این رویداد مستندسازان پنج استان اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و گیلان را مخاطب قرار داده و از میان ثبت‌نام‌کنندگان، ۳۰ مستندساز برای حضور در رویداد سه‌روزه پیچینگ انتخاب خواهند شد.

در جریان این رویداد، هر شرکت‌کننده فرصت خواهد داشت طی یک جلسه تخصصی، طرح مستند و توانمندی‌های خود را در حضور هیأت داوران ارائه کند. همچنین سه تن از مستندسازان و داوران برجسته کشور، طرح‌ها را ارزیابی خواهند کرد که اسامی آنان پس از نهایی شدن، اعلام می‌شود.

آثار برگزیده این پیچینگ، بورسیه حضور در دوره تخصصی منتورینگ و مشاوره تولید مستند را دریافت خواهند کرد. این دوره به مدت حدود سه ماه و به‌صورت مجازی و حضوری برگزار می‌شود و مستندسازان با همراهی تهیه‌کنندگان و مشاوران حرفه‌ای سینمای مستند، مراحل توسعه طرح و تولید اثر خود را طی خواهند کرد.

بر اساس طراحی این رویداد، مستندسازان بدون نیاز به حضور در تهران، آثار خود را در استان محل زندگی‌شان تولید خواهند کرد، رویکردی که با هدف تحقق عدالت فرهنگی، حمایت عادلانه از استعدادهای مستندسازی و تقویت جریان تولید مستند در سراسر کشور دنبال می‌شود.

علاقه‌مندان جهت دریافت لینک ثبت نام می‌توانند تا ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ به شماره 09391306468 پیامک دهند.

جزئیات تکمیلی، زمان برگزاری و اسامی اعضای هیأت داوران این رویداد، به‌زودی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
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