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مشارکت رایزنی‌های فرهنگی ایران در جشنواره «میراث ما»

مشارکت رایزنی‌های فرهنگی ایران در جشنواره «میراث ما»
کد خبر : 1821557
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با همکاری اداره کل مبادلات فرهنگی و سازمان‌های بین‌المللی سازمان فرهنگی رایزنی‌های فرهنگی ایران در جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایلی اکو با عنوان «میراث ما» مشارکت خواهند داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) فراخوان نخستین جشنواره بین‌المللی عکاسی موبایلی اکو با عنوان «میراث ما» را منتشر کرد.

این جشنواره با محوریت «انتقال میراث» از شهروندان کشورهای عضو اکو دعوت می‌کند تا عکس‌های ثبت‌شده با تلفن همراه خود را از صحنه‌های انتقال دانش، مهارت‌ها، آیین‌ها و سنت‌های فرهنگی میان نسل‌ها، تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

این جشنواره با محوریت «انتقال میراث» از علاقه‌مندان دعوت می‌کند از آموزش صنایع‌دستی و موسیقی سنتی گرفته تا آیین‌ها، رسوم و روایت‌های شفاهی. لحظاتی را به تصویر بکشند که در آن‌ها دانش، مهارت‌ها و سنت‌های فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

شرکت در این جشنواره برای شهروندان تمام کشورهای عضو اکو از جمله افغانستان، جمهوری آذربایجان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان ـ آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۱۲ سپتامبر سال‌جاری، آثار خود را که صرفاً با دوربین تلفن همراه ثبت شده‌اند، از طریق وب‌سایت مؤسسه یا از طریق ایمیل festival@ecieco.org  ارسال کنند.

آیین اختتامیه جشنواره و نمایشگاه آثار برگزیده رویداد «میراث ما»  (Our Heritage) که با همت رایزنی‌ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خانه‌های فرهنگی کشورمان اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری می‌شود در ۱۲ مهر ماه برگزار و به تصاویری که در مسیر تقویت هویت فرهنگی مشترک، گسترش تعاملات فرهنگی و ارتقای همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) تعریف می‌شوند در سه بخش هدایای ویژه اختصاص خواهد یافت.

 

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