«دیازپام» در تهران کلید خورد
فیلم سینمایی «دیازپام» در تهران کلید خورد.
به گزارش ایلنا، فیلم سینمایی «دیازپام» به کارگردانی میثم معراجی صبح امروز با حضور مهدی هاشمی در تهران کلید خورد.
سایر عوامل فیلم عبارتند از:
تهیه کننده: مهدی صباغ زاده، نویسندگان: مجید افشاری و میثم معراجی، مدیر فیلمبرداری: سهیل نوروزی، تدوین: حسن ایوبی، صدابردار: محمود خرسند، طراح گریم: میثم قراگوزلو، طراح لباس: شقایق منوچهری، طراح صحنه: فرنوش رضوانی، جانشین تولید: مجتبی شریعت، مدیر تولید: حسین فیض آبادی، مدیر تدارکات: علی اسدی، مدیر برنامه ریزی و سرپرست گروه کارگردانی: امیر سلیمانی، برنامهریزان: حمید سلیمانی، مریم بابایی، دستیاران کارگردان: مهدی حسینی، مهدی ابراهیمی، منشی صحنه: فرشته حجازی، عکاس: مهسا طیب طاهر، فیلمبردار پشت صحنه: بهار رسولی، مجری طرح: گروه گسترش، سرمایه گزاران: امیر ستوده، نگین موسوی
در خلاصه داستان آمده است:
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