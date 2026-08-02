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معرفی مدیران چهار بخش‌ از بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت

معرفی مدیران چهار بخش‌ از بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت
کد خبر : 1821551
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مدیران چهار بخش تخصصی بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، در راستای سازماندهی و پیشبرد اهداف بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، مدیران چهار بخش تخصصی این رویداد هنری معرفی شدند.

بر این اساس، علی‌محمد رادمنش به عنوان مدیر بخش «سردار آسمانی»، شهرام احمدزاده به عنوان مدیر بخش «مسابقه نمایشنامه‌نویسی»، علی حاج‌ملاعلی به عنوان مدیر بخش «سمینار علمی-پژوهشی» و حسن عابدی به عنوان مدیر بخش «افق مقاومت» منصوب شدند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار و توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پاییز سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور ادامه خواهد داشت.

 

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