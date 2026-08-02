پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه شبستان حضرت زینب (س) در حرم امام حسین (ع)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، سیدپرویز فتاح با حضور در محل اجرای فاز نخست طرح توسعه حرم امام حسین (ع) مزین بنام صحن و شبستان حضرت زینب (س) که به دست متخصصان ایرانی و با کمک‌های مردم و نذر دوستداران اهل بیت (ع)در حال اجراست بازدید کرد.

در جریان این بازدید، محمد جلال‌مآب رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از برنامه‌ریزی برای افتتاح بخش زیارتی این طرح در پاییز امسال خبر داد و گفت: پروژه ساخت صحن و شبستان حضرت زینب (س) با بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی با زیربنای بیش از ۱۳۸ هزارمترمربع در زمینی به مساحت ۵۲هزارمترمربع در حال اجراست.

وی مهمترین ویژگی طرح‌های اجرا شده توسط ستاد توسعه و بازسازی عتبات را مشارکت داوطلبانه مردم و نذر خیران حرم‌ساز اعلام کرد و گفت: به پشتوانه همین نیت‌های خالصانه دوستداران اهل بیت (ع)، حدود ۲۰۰ طرح مرمت، بازسازی، نوسازی و توسعه‌ای در حرم‌های مطهر به بهره‌برداری رسیده یا در دست تکمیل است.

نذر مردم؛ موتور محرک تولید داخلی و احیای هنرهای اصیل ایرانی

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات گفت: در تمامی این سال‌ها، کمک‌های مردمی صرف خرید کالا و خدمات مورد نیاز پروژه‌ها از صنایع داخلی شده است.

وی، احیاء برخی رشته‌های هنری اصیل ایرانی را دیگر دستاورد ستاد توسعه و بازسازی عتبات برشمرد و گفت: به دلیل گسترش معماری مدرن، هنرهای اصیلی مانند درودگری، خاتم‌کاری، میناکاری، قلم‌زینی، کاشی‌کاری‌های معقلی و هفت رنگ، آئینه‌کاری، مقرنس و... در حال فراموشی بود که به‌واسطه اجرای طرح‌های عمرانی در عتبات، اکنون نه‌تنها این رشته‌های هنری احیاء شده بلکه شاهد آموزش نسل جوان در آنها هستیم.

جلال‌مآب با اشاره به روند افزایشی حضور زائران اربعین در سال‌های اخیر گفت: هر سال میلیون‌ها زائر از ایران و ده‌ها کشور جهان راهی عتبات عالیات می‌شوند و این استقبال گسترده، توسعه حرم‌های مطهر و زیرساخت‌های زیارتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی افزود: طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر تنها به افزایش فضای زیارتی محدود نیست، بلکه احداث صحن‌ها، شبستان‌ها، مسیرهای دسترسی، فضاهای خدماتی و امکانات رفاهی را نیز شامل می‌شود تا زائران بتوانند با آرامش، امنیت و سهولت بیشتری از این اماکن مقدس بهره‌مند شوند.

فتاح نیز با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده این ستاد برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی اظهار داشت: ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیت‌های خود، خدمات متنوعی را در حوزه‌های زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای شش گانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه می‌کند.

براساس این گزارش، علاقه‌مندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری ستاره ۷۲ مربع یا از طریق بخش «اهدای نذورات» در پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، نذورات خود را برای اجرای طرح‌های توسعه حرم‌های مطهر اختصاص دهند.

همچنین هموطنان عزیز می‌توانند به نیت خود، رهبر شهید، اعضای خانواده، شهدا یا درگذشتگان، با مشارکت در پویش کاشی حرم و اهدای مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در نشانی رسمی عتبات عالیات، در توسعه حرم مطهر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سهیم شوند.

مؤسس دانشگاه اهل‌بیت(ع) کربلا: راهپیمایی اربعین، زمینه‌ساز نهضت جهانی امام زمان(عج) است

شیخ محسن موسوی قزوینی، مؤسس دانشگاه اهل‌بیت (ع) در کربلا، در همایش بین‌المللی «الاربعین؛ المنتظرون و الحضارة الإسلامیة» که به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در موکب منتظرون، عمود ۱۱۹۵ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا برگزار شد، با بیان اینکه زیارت امام حسین(ع) از امتیازها و فضیلت‌های ویژه‌ای برخوردار است، اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) در سخنانی خطاب به ابن‌عباس، جایگاه و پاداش بزرگ زیارت امام حسین (ع) را تبیین کرده‌اند.

وی ادامه داد: امام موسی کاظم (ع) نیز در روایتی خطاب به بشیر فرمودند: «هر کس امام حسین (ع) را در حالی زیارت کند که به حق و جایگاه ایشان معرفت داشته باشد، گناهان گذشته او آمرزیده می‌شود.» بنابراین، زیارت حقیقی تنها حضور در حرم مطهر نیست، بلکه باید همراه با شناخت حق، اهداف و آرمان‌های امام حسین (ع) باشد.

مؤسس دانشگاه اهل‌بیت (ع) با اشاره به پیوند نهضت حسینی با فرهنگ مهدویت افزود: حق اساسی و بنیادینی که امام حسین(ع) برای آن قیام کرد، برپایی عدالت و مقابله با ظلم و ستم بود. همان آرمانی که در حکومت حضرت مهدی (عج) به اوج خود می‌رسد و زمین پس از آنکه از ظلم و جور پر شده است، سرشار از قسط و عدل خواهد شد.

قزوینی تصریح کرد: اگرچه درباره زیارت اربعین حضرت ولی‌عصر (عج) روایات صریح و روشنی در اختیار نداریم، اما قرائن متعددی بر اهمیت این زیارت و ارتباط آن با مسئله ظهور وجود دارد. مهم‌ترین قرینه، سخن امام حسن عسکری (ع) است که زیارت اربعین را یکی از پنج نشانه مؤمن برشمرده‌اند.

وی ادامه داد: حضرت حجت (عج) نسبت به دیگران برای حضور در زیارت جد بزرگوارشان سزاوارتر است. آن حضرت اعمال ما را مشاهده می‌کنند و این حرکت عظیم، می‌تواند مقدمه‌ای برای ظهور و آغاز نهضت جهانی ایشان باشد.

این عالم دینی با تأکید بر نقش زائران اربعین در زمینه‌سازی ظهور گفت: امام زمان (عج) برای تحقق نهضت جهانی خود به پیشگامان و نیروهایی آماده، آگاه و قیام‌کننده نیاز دارد و زیارت اربعین می‌تواند زمینه تربیت چنین انسان‌هایی را فراهم کند؛ انسان‌هایی که برای برپایی عدالت در سراسر زمین آماده‌اند.

وی با اشاره به ویژگی‌های یاران حضرت مهدی (عج) افزود: در روایات، یاران امام عصر (عج) انسان‌هایی با اراده‌ای استوار و قلب‌هایی چون پاره‌های آهن توصیف شده‌اند. کسانی که در شب اهل عبادت و در روز اهل تلاش و مجاهدت هستند. جلوه‌ای از این روحیه را امروز در زیارت میلیونی اربعین و حضور گسترده عاشقان امام حسین(ع) مشاهده می‌کنیم.

قزوینی تأکید کرد: این جمعیت عظیم و این حرکت جهانی، از مقدمات ظهور و زمینه‌ساز نهضت حضرت مهدی(عج) است و امیدواریم زائران اربعین در شمار یاران و پیشگامان قیام جهانی آن حضرت قرار گیرند.

اربعین؛ قدرت نرم جهان اسلام در مسیر ظهور است

شوکت‌علی شجاعی، مسئول بخش زبان اردو امور بین‌الملل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، در همایش بین‌المللی «الاربعین؛ المنتظرون و الحضارة الإسلامیة» که به همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در موکب منتظرون، عمود ۱۱۹۵ مسیر پیاده‌روی نجف به کربلا برگزار شد، گفت: اربعین حسینی امروز به بزرگ‌ترین اجتماع دینی جهان تبدیل شده و ظرفیت عظیم معنوی آن، قدرت نرم جهان اسلام را به نمایش گذاشته است.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای کمرنگ‌کردن بازتاب جهانی این حرکت عظیم افزود: با وجود عظمت بی‌نظیر راهپیمایی اربعین، دشمنان اسلام می‌کوشند این حرکت تمدن‌ساز را در رسانه‌های جهانی سانسور کنند؛ چراکه از انسجام، همبستگی و وحدتی که پیرامون مکتب اهل‌بیت (ع) در میان مسلمانان جهان شکل گرفته، هراس دارند.

شجاعی با تأکید بر اینکه اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، تصریح کرد: اربعین یک پروژه بزرگ فرهنگی و تمدنی است که میان فرهنگ عاشورا و فرهنگ انتظار پیوندی ناگسستنی برقرار می‌کند و مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی را هموار می‌سازد.

وی ادامه داد: هر قدمی که زائر در مسیر پیاده‌روی اربعین برمی‌دارد، اگر با معرفت و شناخت همراه باشد، انسان را به ظهور نزدیک‌تر می‌کند. از این ‌رو باید تلاش کنیم برای امام عصر (عج) خادمانی مفید، مسئول و اثرگذار باشیم.