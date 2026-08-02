موفقیت‌ افغانستان مایه خرسندی همسایگان مسلمان است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، هم‌زمان با ایام اربعین حسینی و در آستانه اعزام تیم ملی فوتسال افغانستان به رقابت‌های بین‌قاره‌ای تایلند آیین «پاسداشت افتخارآفرینان ورزش و تحکیم دوستی ملت‌ها به یاد امام شهید» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان برگزار شد؛ مراسمی که در آن بر نقش ورزش به‌عنوان بستری برای تقویت همگرایی فرهنگی توسعه روابط مردمی و تحکیم پیوندهای تاریخی میان ایران و افغانستان تأکید شد.

این مراسم با حضور مرتضوی، معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، مسئولین اداره ورزش افغانستان، اعضای کمیته فوتسال، بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال بزرگسالان و زیر ۱۷ سال، مربیان، حامیان ورزشی و جمعی از فعالان فرهنگی و ورزشی در کابل برگزار شد.

در ابتدای این مراسم سید روح‌الله حسینی، رایزن فرهنگی کشورمان در کابل طی سخنانی گفت: تکریم قهرمانان نباید به سال‌ها پس از دوران درخشش آنان موکول شود بلکه باید در همان روزهایی که با تلاش و همت خود برای ملتشان افتخار می‌آفرینند مورد تجلیل قرار گیرند. امروز شما را به عنوان نماینده کشورهای اسلامی قهرمان می‌دانیم و امیدواریم با موفقیت در رقابت‌های بین‌قاره‌ای تایلند و بازگشت با جام قهرمانی بار دیگر فرصت تجلیل از افتخارآفرینی‌های شما فراهم شود.

رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اشتراکات عمیق تاریخی، فرهنگی، زبانی و تمدنی دو ملت اظهارکرد: هر موفقیتی که مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف به دست می‌آورند، مایه خرسندی ما در همسایگی این کشور دوست و هم‌ریشه است. روابط دو کشور صرفاً دایر بر مراودات استراتژیک نیست بلکه بر پایه پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی استوار است.

وی موفقیت‌های فوتسال افغانستان را نشانه‌ای از ظرفیت عظیم جوانان این کشور دانست و تصریح کرد: افغانستان با وجود سال‌ها جنگ، مشکلات و محدودیت‌ها توانسته است در عرصه فوتسال به جایگاهی قابل توجه در آسیا دست یابد و این موفقیت بیانگر استعداد، اراده و توانمندی نسل جوان این کشور است. رقابت‌های بین‌قاره‌ای تایلند با حضور تیم‌های افغانستان، ویتنام، نیوزیلند، روسیه و تایلند، از اول تا ششم آگست برگزار خواهد شد که تیم با اتگیزه افغانستان به نوعی تنها نماینده جامعه مسلمان این مسابقات است.

حسینی با تأکید بر اینکه ورزش امروز یکی از مؤثرترین ابزارهای دیپلماسی عمومی و فرهنگی در جهان محسوب می‌شود اظهارکرد: ورزش تنها رقابت برای کسب مدال نیست بلکه زبان مشترک ملت‌ها، نماد اقتدار ملی، عامل همبستگی اجتماعی و بستری برای معرفی فرهنگ، هویت و ظرفیت‌های انسانی کشورهاست.

وی همچنین از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری‌های مشترک با افغانستان در حوزه‌های ورزش، فرهنگ، آموزش و علم خبر داد و گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره از پیشرفت و توسعه افغانستان حمایت کرده و آماده است همکاری‌های خود را در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی و ورزشی گسترش دهد تا دو کشور بتوانند از ظرفیت‌های مشترک خود برای آینده‌ای بهتر بهره‌مند شوند.

رایزن فرهنگی ایران با تأکید بر ضرورت هدفمند بودن فعالیت‌های ورزشی افزود: ورزش زمانی به رسالت واقعی خود دست می‌یابد که در کنار افتخارآفرینی به ارتقای فرهنگ عمومی، افزایش سرمایه اجتماعی، رشد علمی، نشاط اجتماعی و توسعه اقتصادی نیز کمک کند.

وی با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره اهمیت سلامت جسم و روح از ورزشکاران خواست توانایی‌های خود را در مسیر عزت، اخلاق، خدمت به جامعه و پیشرفت امت اسلامی به کار گیرند و اظهارکرد: ایران و افغانستان در آینده منطقه و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی، ظرفیت ایفای نقشی مهم و اثرگذار را دارند.

در پایان این مراسم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با اهدای لوح تقدیر از فعالان اداره ورزش افغانستان، کمیته فوتسال، مربیان و بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان، به پاس تلاش‌ و نقش‌آفرینی آن‌ها در توسعه ورزش این کشور تجلیل کرد.