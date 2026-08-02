مطالبات شهروندان در دیدار چهره به چهره با مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان بررسی شد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در دیداری چهره به چهره با شهروندان، درخواستها و پروندههای مرتبط با حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را بررسی کرد و با صدور دستورهای لازم، روند پیگیری و رسیدگی به مطالبات مطرحشده را در دستور کار واحدهای تخصصی قرارداد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، امیر کرمزاده روز یکشنبه ۱۱ مردادماه، با جمعی از شهروندان و فعالان حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهصورت چهره به چهره دیدار و درخواستهای آنان را بررسی کرد.
در این دیدار، شهروندان و مراجعهکنندگان مسائل و مطالبات خود را در زمینهٔ های حفاظت و مرمت آثار تاریخی، صدور مجوزهای مرتبط، سرمایهگذاری در بخش گردشگری، مشکلات فعالان صنایعدستی، پیگیری پروندههای اداری و سایر موضوعات مرتبط با وظایف ادارهکل مطرح کردند و هر یک از درخواستها بهصورت موردی موردبررسی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان پس از استماع درخواستهای مطرحشده، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها، دستورهای لازم را برای پیگیری موضوعات، انجام بررسیهای کارشناسی و تسریع در فرآیند رسیدگی به معاونتها و واحدهای تخصصی صادر کرد.
در این ملاقات مردمی، شماری از پروندههایی که امکان تصمیمگیری درباره آنها وجود داشت، تعیین تکلیف شد و سایر درخواستها نیز برای طی مراحل قانونی و کارشناسی در دستور کار واحدهای مرتبط قرار گرفت.
دیدارهای چهره به چهره مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با شهروندان باهدف رسیدگی مستقیم به درخواستهای مردمی و بررسی مسائل مرتبط با حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار میشود و دیدار امروز نیز با حضور مراجعهکنندگان از نقاط مختلف استان در دفتر مدیرکل انجام شد.