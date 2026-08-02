اجرای تدابیر حفاظتی و امنیتی در موزه مردمشناسی تفت همزمان با شرایط جنگ تحمیلی
در پی شرایط جنگ تحمیلی و با هدف صیانت از میراثفرهنگی، مجموعهای از اقدامات حفاظتی، امنیتی و مدیریت بحران در موزه مردمشناسی تفت بر اساس ضوابط حفاظت از اموال فرهنگی، اصول پدافند غیرعامل و دستورالعملهای ابلاغی اجرا شد. همچنین این موزه تا اطلاع ثانوی بهمنظور کاهش مخاطرات احتمالی و تکمیل اقدامات حفاظتی، تعطیل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، در راستای حفاظت از اشیای تاریخی و فرهنگی موزه مردمشناسی تفت و با توجه به شرایط جنگ تحمیلی، مجموعهای از اقدامات حفاظتی، امنیتی و مدیریت بحران با رعایت ضوابط حفاظت از اموال فرهنگی، اصول پدافند غیرعامل و دستورالعملهای مربوطه در این موزه به اجرا درآمد.
در نخستین مرحله، تمامی اشیای موزه از نظر ارزش تاریخی، فرهنگی و میزان آسیبپذیری مورد ارزیابی قرار گرفت و فهرست آثار اولویتدار برای حفاظت ویژه تهیه شد.
همچنین مستندسازی کامل آثار شامل اطلاعات شناسنامهای، تصاویر و محل استقرار آنها با اصل آثار تطبیق داده شد تا در صورت بروز هرگونه حادثه، امکان پیگیری، شناسایی و مدیریت سریع فراهم باشد.
بهمنظور کاهش خطرات ناشی از موج انفجار و شکستن شیشهها، تمامی ویترینهای شیشهای موزه با پوششهای محافظ از جنس پلی کربنات مقاوم در برابر ضربه تقویت شدند. این پوششها با کاهش احتمال پرتاب خردهشیشه، از آسیبدیدگی اشیای تاریخی جلوگیری میکنند.
همچنین تجهیزات داخل موزه و اشیای مستعد سقوط مورد بررسی قرار گرفت و پس از شناسایی موارد پرخطر، بستهبندی مناسب آثار انجام شد و آنها در فضای امن و از پیش تعیینشده در داخل موزه جانمایی شدند تا احتمال آسیب در شرایط بحرانی به حداقل برسد.
این اقدامات با هدف کاهش آسیبپذیری موزه در برابر تهدیدات ناشی از جنگ، حفظ اصالت، سلامت آثار تاریخی و تضمین صیانت از میراث فرهنگی برای نسلهای آینده اجرا شده و به صورت مستمر مورد ارزیابی و بهروزرسانی قرار خواهد گرفت.
موزه مردمشناسی تفت تا اطلاع ثانوی تعطیل بوده و ارائه خدمات بازدید عمومی در آن متوقف شده است.
این تصمیم با توجه به شرایط موجود و بهمنظور کاهش مخاطرات احتمالی و فراهم شدن امکان اجرای کامل اقدامات حفاظتی و امنیتی اتخاذ شده است. بازگشایی موزه پس از بهبود شرایط و بر اساس ابلاغ مراجع ذیصلاح و با رعایت کامل الزامات ایمنی و حفاظتی انجام خواهد شد.