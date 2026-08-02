صدور ۳۵ موافقت اولیه برای اقامتگاههای بومگردی خراسان رضوی
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، از صدور ۳۵ موافقت اولیه برای ایجاد اقامتگاههای بومگردی در جلسه کمیته برنامهریزی اقامتگاههای بومگردی استان در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، محمد رکنی، امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به شعار امسال «گردشگری و تحول پایدار» و با تأکید بر رویکرد آیندهنگرانه در توسعه گردشگری پایدار روستاها، اظهار کرد: توانمندسازی جوامع محلی و فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای اقامت گردشگران، از اولویتهای اصلی این اداره کل است. ایجاد اقامتگاههای بومگردی در راستای تحقق رویکرد «هر روستا یک بومگردی» دنبال میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی، با بیان اینکه این استان با تنوع اقلیمی و ظرفیتهای گسترده در حوزههای گردشگری زیارتی، فرهنگی و تاریخی، یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کشور محسوب میشود، تصریح کرد: راهبرد توسعه متوازن گردشگری استان با هدف ارتقای سطح خدمات و افزایش واحدهای اقامتی در روستاهای دارای ظرفیت، در دستور کار قرار دارد.
او افزود: اقامتگاههای سنتی و بومگردی علاوه بر نقش مؤثر در ایجاد رونق اقتصادی، اشتغال جامعه محلی و کسبوکارهای خانوادهمحور، به تقویت گردشگری داخلی نیز کمک شایانی میکنند.
رکنی در خصوص فرآیند صدور مجوزها اظهار کرد: صدور موافقت اصولی بر عهده حوزه سرمایهگذاری و صدور موافقت اولیه بر عهده حوزه گردشگری است، در مرحله موافقت اولیه، میزان سرمایهگذاری و اشتغالزایی بهطور دقیق مشخص نمیشود و این موارد در زمان بهرهبرداری و صدور پروانه، محاسبه و اعلام خواهد شد.
کمال خانی مسئول بومگردی و اقامتگاهای سنتی معاونت گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر ۲۴۴ واحد اقامتگاه بومگردی دارای پروانه بهرهبرداری در سطح استان خراسان رضوی فعالیت دارند.
خانی یاد آور شد: این استان با ۳۴ شهرستان و ۳۲۸۰ روستا (آبادی)، ظرفیت بالایی برای توسعه بیشتر این نوع اقامتگاهها دارد.