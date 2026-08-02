روایت سفر زائر پاکستانی از پنجاب تا کربلا
مستند «سید فیصل؛ زائر پاکستانی» با روایت سفر زمینی یک بلاگر جوان پاکستانی از پنجاب تا کربلای معلی، جلوههایی از شور و اشتیاق زائران اربعین و تجربههای معنوی این مسیر را به تصویر میکشد.
این مستند، داستان سفر زمینی «سید فیصل»، بلاگر جوان پاکستانی، را از ایالت پنجاب تا کربلای معلی روایت میکند. او با ثبت لحظههای سفر و انتشار روایتهای خود، مخاطبانش را در مسیر پیادهروی اربعین همراه میسازد و تجربهای متفاوت از این سفر معنوی را به تصویر میکشد.
«سید فیصل؛ زائر پاکستانی» با نگاهی مستند، ضمن به نمایش گذاشتن حال و هوای زائران در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به نقش رسانههای نوین و روایتهای مردمی در بازتاب فرهنگ اربعین و انتقال پیام همدلی، ایمان و وحدت میان مسلمانان میپردازد.
این مستند امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش میشود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۵ خواهد بود.