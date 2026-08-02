روایت سفر زائر پاکستانی از پنجاب تا کربلا

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، مستند «سید فیصل؛ زائر پاکستانی» امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می‌رود.

این مستند، داستان سفر زمینی «سید فیصل»، بلاگر جوان پاکستانی، را از ایالت پنجاب تا کربلای معلی روایت می‌کند. او با ثبت لحظه‌های سفر و انتشار روایت‌های خود، مخاطبانش را در مسیر پیاده‌روی اربعین همراه می‌سازد و تجربه‌ای متفاوت از این سفر معنوی را به تصویر می‌کشد.

«سید فیصل؛ زائر پاکستانی» با نگاهی مستند، ضمن به نمایش گذاشتن حال و هوای زائران در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، به نقش رسانه‌های نوین و روایت‌های مردمی در بازتاب فرهنگ اربعین و انتقال پیام همدلی، ایمان و وحدت میان مسلمانان می‌پردازد.

این مستند امروز ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۵ خواهد بود.