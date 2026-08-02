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دور دوم اجرای نمایش «میان دو نفس» در تئاتر هامون

دور دوم اجرای نمایش «میان دو نفس» در تئاتر هامون
کد خبر : 1821511
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اجرای نمایش «میان دو نفس» به کارگردانی روجا رمضانی و با بازی روجا رمضانی و خسرو پسیانی، در سالن تئاتر هامون تمدید شد.

به گزارش ایلنا، نمایش «میان دو نفس» با ترجمه و کارگردانی روجا رمضانی، تهیه‌کنندگی بهنام ابوالقاسم و با بازی روجا رمضانی و خسرو پسیانی که از ۲۴ تیرماه ۱۴۰۵ در سالن شماره چهار مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه رفته بود، برای دور دوم اجراهای خود در سالن تئاتر هامون روی صحنه می‌رود. 

دور دوم اجراهای این نمایش از ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵، هر روز ساعت ۱۸:۳۰، روی صحنه خواهد رفت. 

فاطمه نقوی، ستاره پسیانی، باران کوثری، رویا جاویدنیا، امید نعمتی، فردین ناجی، پاشا رستمی، سام اصفهانی و جمعی دیگر از هنرمندان تاکنون به تماشای این نمایش نشسته‌اند. 

در این پروژه نمایشی، رها جهانشاهی به‌عنوان مجری طرح و مدیر تولید حضور دارد. 

«میان دو نفس» نوشته دانکن مک‌میلان، نویسنده سرشناس بریتانیایی، است و تازه‌ترین تجربه کارگردانی روجا رمضانی پس از بازگشت او به ایران محسوب می‌شود. 

این نمایش روایت‌گر گفت‌وگویی بی‌وقفه و پرتنش میان زن و مردی جوان است که در میانه صف یک فروشگاه، ناگهان تصمیم به بچه‌دار شدن می‌گیرند؛ تصمیمی که آن‌ها را وارد سفری عاطفی، پیچیده و پرفرازونشیب می‌کند. 

مک‌میلان در این اثر، با زبانی پویا، گزنده و طبیعی، اضطراب‌ها و دغدغه‌های انسان معاصر را به تصویر می‌کشد. 

عوامل این نمایش عبارت‌اند از: مشاور لباس: ندا نصر، طراح پوستر: فریده براتی، طراح نور: نازنین یارویسی، عکاسان: مهرداد متجلی و هومن صداقی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: نگین شکیبا، مدیر صحنه: والارضا سالاریان، دستیار تهیه: آیدا شکرانه، دستیار نور: علیرضا زمانی، مدیر تبلیغات و روابط عمومی: نوید آغاز، مشاور رسانه‌ای: علی کیهانی (راوی‌مدیا)، مشاور تبلیغات: امیرحسین میرزائی (راوی‌مدیا)، طراحان تیزر و موشن‌گرافی: امیرحسین میرزائی و سهیل فلاح (راوی‌مدیا) و با تشکر از آرمین خیردان (بارکد). 

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت نمایش «میان دو نفس» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند. 

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