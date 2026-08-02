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نامه خانه سینما به رئیس جمهور

نامه خانه سینما به رئیس جمهور
کد خبر : 1821492
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خانه سینما نسبت به رفتار برخی نهادهای امنیتی و قضائی با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، این نهاد فرهنگی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس محترم جمهور ، نگرانی عمیق خود از رفتار نهادهای امنیتی و قضائی با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر در یکی از حساس‌ترین و پرالتهاب‌ترین برهه‌های تاریخی کشور را بیان کرد.

در بخشی از این نامه آمده:

جناب آقای رئیس‌جمهور؛ در روزهایی که سایه جنگ و تهدیدات متخاصم خارجی بر کشور سنگینی می‌کند و مقامات عالی کشور مدام بر «وحدت ملی» علیرغم همه «اختلافات اجتماعی» تاکید می‌کنند، رفتار برخی نهادهای امنیتی و قضایی با اهالی فرهنگ و هنر، خلاف این مهم است.

در این نامه هیئت رئیسه ضمن برشمردن برخی مصادیق ، انتظار خود از رئیس جمهور درمقام حافظ قانون اساسی را بدین صورت اعلام می دارد؛ دستور توقف این رویه‌های آسیب‌زا و احضارهای بی‌مورد را صادر فرمایید و همچنین با تشکیل کمیته‌ای پیگیر و پاسخگو به این تخلفات که در این شرایط بحرانی به شکاف‌های اجتماعی دامن می‌زنند، رسیدگی کنید.

حفظ ایران در این شرایط، نیازمند همدلی و شنیدن صدای دلسوزان واقعی است.

 هیئت رئیسه خانه سینما

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