سیمای اربعین در قاب تلویزیون

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه های نوین معاونت سیما، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، شبکه‌های سیما با تدارک و پخش مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌های تلویزیونی، ارتباط‌های زنده، مستندهای موضوعی، گزارش‌های میدانی و برنامه‌های آیینی، حال و هوای بزرگ‌ترین گردهمایی عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به قاب تلویزیون می‌آورند.

در آستانه اربعین، شبکه‌های مختلف سیما با استقرار گروه‌های برنامه‌ساز در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا، شهرهای زیارتی عراق و نقاط مختلف کشور، روایتگر حضور میلیونی زائران، جلوه‌های همدلی، فرهنگ میزبانی و شور و شعور حسینی خواهند بود.

ارتباط‌های زنده از کربلای معلی، پوشش مراسم و آیین‌های اربعین، گفت‌وگو با زائران و خادمان، پخش مستندهای مرتبط با فرهنگ عاشورا و پیاده‌روی اربعین، گزارش‌های ویژه و برنامه‌های تحلیلی و گفت‌وگومحور، از جمله تدارک شبکه‌های سیما برای این ایام است.

رسانه ملی با این ویژه‌برنامه‌ها تلاش دارد ضمن انعکاس ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی راهپیمایی عظیم اربعین، زمینه همراهی مخاطبان داخل و خارج از کشور را با این رویداد بزرگ جهان اسلام فراهم کند و جلوه‌هایی از وحدت، همبستگی و ارادت عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) را به تصویر بکشد.

**** شبکه یک سیما

ویژه برنامه زنده «لشکر حسینی» از شنبه ۱۰ مرداد هر روز از ساعت ۱۱:۴۵ از مسیر پیاده روی اربعین پخش خواهد شد. این برنامه در روز سه شنبه ۱۳ مرداد مصادف با روز اربعین سیدالشهدا (ع)، در چندین نوبت و در فواصل برنامه ها روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.

همچنین برنامه‌های «صبح بخیر ایران»، «سیمای خانواده» و «ایران امروز» نیز در ایام اربعین حسینی، با پخش آیتم‌های مختلف، حال و هوای اربعینی خواهند داشت.

**** شبکه دو سیما

در بخش مستند، مجموعه «تاریخ تا مشایه» با تمرکز بر مواقف کلیدی و تأثیرگذار در شکل‌گیری سنت پیاده‌روی اربعین، از شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۵ بامداد پخش می‌شود. همچنین، مستند «فیلسوف جنگ» محصول مؤسسه فرهنگی روایت فتح، به بازخوانی حیات استراتژیک و مجاهدت‌های بی‌وقفه سپهبد شهید غلامعلی رشید می‌پردازد. این مستند که به کارگردانی محسن اردستانی رستمی تولید شده، از شنبه ۱۰ مرداد، از ساعت ۰۰:۴۵ بامداد، ابعاد شخصیتی و نقش این ابر استراتژیست معاصر را در عرصه‌های نظامی روایت می‌کند.

در بخش برنامه‌های معنوی و معرفتی، ویژه برنامه «کوی محبت» با اجرای مهدی اعرابی و مهران مجید پناه و حضور حجت‌الاسلام شیخ مهدی گودرزی، همراه مخاطبان خواهد بود. این برنامه از دوشنبه ۵ مرداد، هر روز ساعت ۱۰ صبح پخش می‌شود و در بازه‌های زمانی مختلف، از جمله نوبت شبانگاهی از ۹ مرداد الی 13 مرداد حوالی ساعت 20 نیز روی آنتن می رود. «کوی محبت» با تمرکز بر آموزه‌های انسان‌ساز مکتب عاشورا، بستری برای ارتقای بینش دینی فراهم می‌آورد.

همچنین، برنامه «زمانه» به میزبانی امین سلیمی و محسن آزادی، با حضور کارشناسان برجسته، به تحلیل موضوعات مرتبط با اربعین می‌پردازد.

شبکه دو علاوه بر این برنامه‌ها، از مداحی، فیلم‌های سینمایی مرتبط و مستندهای مرتبط با موضوع اربعین استفاده کرده است تا فضای معنوی اربعین را در تمام ساعات پخش جاری کند.

**** شبکه سه سیما

برنامه «مخاطب خاص» با اجرای رسالت بوذری که یک برنامه مذهبی و زنده است، شب های جمعه از کربلای معلی پخش می شود. به مناسب این ایام از روز پنجشنبه 8 مرداد هر شب ساعت 23:30 با حضور کارشناسان مذهبی و مادحان اهل بیت مستقیم از کربلا به روی آنتن می رود.

برنامه «در آستان خورشید» برنامه دیگری از گروه معارف است که در فواصل روز، پیاده روی زائران اباعبدالله در طریق الحسین (ع) را به صورت زنده به تصویر می کشد. این برنامه با اجرای میثم آقابیگی هر روز در بین برنامه ها حال و هوای پیاده روی زائران را برای جاماندگان اربعین حسینی پوشش می دهد.

برنامه «سمت خدا» نیز هر روز با حضور کارشناسان مذهبی و دینی نام آشنای خود درباره فضائل زیارت اربعین و کربلای معلی می پردازند. «سمت خدا» هر روز ساعت 13:00 پخش می شود.

روز سه شنبه 13 مرداد مصادف با اربعین حسینی یک ویژه برنامه از ساعت 9:00 تا 12:00 از شبکه سه پخش می شود که علاوه بر برنامه «در آستان خورشید» که زیارت اربعین کربلا را پوشش می دهد، پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی که در تهران از میدان امام حسین (ع) آغاز و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) ختم می شود را زنده پخش می کند.

**** شبکه چهار سیما

در ایام اربعین سید و سالار شهیدان، شبکه چهار در بخش‌های مختلف روزانه، ارتباط زنده و مستقیمی با «موکب دین و دانش» برقرار می‌کند.

این موکب که با هدف ارائه خدمات علمی و معرفتی در کربلای حسینی مستقر شده است، با حضور اعضای هیئت اندیشه‌ورز اربعین و جمعی از اساتید برجسته دانشگاه، به بررسی ابعاد فکری و اجتماعی این مناسبت بزرگ می‌پردازد. محور اصلی نشست‌های علمی در این موکب، تبیین این دیدگاه است که اربعین، پدیده‌ای جهانی، جدید و تکرارشونده در دنیای معاصر است که توانایی خلق معنا، هویت و حرکت‌های نو در تاریخ بشریت را دارد.

این برنامه که پخش آن از روز چهارشنبه ۷ مرداد آغاز شده و تا روز اربعین ادامه دارد، هر روز در دو نوبت در ساعت های ۲۰ و ۲۲:۳۰ به صورت زنده از شبکه چهار پخش می شود.

**** شبکه نسیم

برنامه «نسیمی شو» با اجرای هدیه بیدی از کربلای معلی هر شب بعد از اذان به صورت زنده از شبکه نسیم پخش می شود.

همچنین برنامه های «نسیم آوا» هر شب ساعت 20:30، «نمای نزدیک» ساعت 21:30، «من حسین (ع) را دوست دارم» ساعت 22 در جدول پخش شبکه نسیم برای این ایام در نظر گرفته شده است.

مستند «اربعین» نیز هر شب ساعت 22:30 پخش می شود.

**** شبکه آموزش سیما

مستند «همه به پیش» در نخستین روایت خود، سفر اربعین دانش‌آموزان ایرانی را به تصویر می‌کشد و همراه گروه‌های دانش‌آموزی، مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلا را از نگاه نوجوانان روایت می‌کند.

شبکه آموزش مستندهای ویژه‌ای را نیز برای این ایام تدارک دیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «خیمه ابدی» با محوریت آیین تعزیه (روز اربعین، ساعت ۷)، «زئیر» با موضوع پیاده‌روی اربعین (روز اربعین، ساعت ۸)، «آبادی‌خوانان» با موضوع آیین تعزیه در روستای احمدآباد و نقش نوجوانان و جوانان در این مراسم (شب اربعین، ساعت ۲۱:۳۰)، «نوای عاشقی» (هر شب ساعت ۲۰:۳۰)، «بنای بندگی» (روز اربعین، ساعت ۱۷) و «سید معطر» (شب اربعین، ساعت ۲۱:۳۰) اشاره کرد.

همچنین برنامه گفت‌وگومحور «سفر تا اربعین» از جمعه ۹ مرداد تا ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه آموزش سیما پخش می‌شود و در کنار آن، مداحی‌ها و کلیپ‌های ویژه اربعین حسینی نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.

**** شبکه قرآن و معارف سیما

شبکه قرآن و معارف سیما با استقرار استودیوهای زنده در حرم‌های مطهر، موکب‌های فرهنگی و مسیر پیاده‌روی اربعین، از نخستین ساعات بامداد تا پایان شب، همراه زائران اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.

پخش برنامه‌های زنده از ساعت ۰۰:۱۵ بامداد روز سه شنبه (6 مرداد) با برنامه گفت‌وگومحور «عهد» و اجرای هادی اسلامی از استودیوی مستقر در صحن عقیله حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) آغاز می‌شود. این برنامه که با محوریت گفت‌وگوهای کارشناسی روی آنتن می‌رود، تا ساعت ۱:۴۵ به صورت زنده ادامه خواهد داشت.

پس از آن، از ساعت ۲:۰۰ بامداد، برنامه زنده «آرام جان» از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلای معلی پخش می‌شود؛ برنامه‌ای سرشار از ادعیه، مناجات و زمزمه‌های عاشقانه با پروردگار که حال و هوای شب‌های نورانی اربعین را برای مخاطبان روایت می‌کند.

در ادامه، ساعت ۵:۰۰ صبح، آیین پرفیض روضه در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) تقدیم عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد شد تا دل‌های دلدادگان حسینی با نوای روضه علمدار کربلا جلا یابد.

برنامه «عهد» از ساعت 10، با برقراری ارتباط زنده از استودیوی نجف اشرف و اجرای مهدی صفری، در قالب گفت‌وگو با علما و کارشناسان دینی، همراه مخاطبان خواهد بود.

پس از آن، نیز برنامه «عهد» با محوریت گفت وگو درباره معارف مهدوی و فرهنگ انتظار ساعت ۱۱:۰۰، از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا به صورت زنده تقدیم بینندگان می‌شود.

ویژه‌برنامه «شبستان» نیز ساعت ۱۲:۳۰ با اجرای شفیع شعله‌کار از صحن عقیله حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) پخش می‌شود و با روضه‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی، لحظاتی سرشار از معنویت را برای مخاطبان رقم خواهد زد.

علاقه‌مندان به تلاوت کلام وحی نیز می‌توانند ترتیل جزءخوانی قرآن کریم را در جوار مزار مطهر رهبر شهید در ساعت‌های ۳:۴۵، ۶:۳۰، ۸:۳۰ صبح و ۱۵:۰۰ دنبال کنند؛ محفل نورانی‌ای که عطر قرآن را در فضای رسانه‌ای شبکه منتشر خواهد ساخت.

در ساعات عصر هم برنامه‌های متنوعی برای مخاطبان تدارک دیده شده است. برنامه «عهد» با اجرای محمدمهدی آوینی از ساعت ۱۶:۴۵ با برقراری ارتباط زنده از استودیوی حرم مطهر کاظمین، با گفت‌وگوهای کارشناسی روی آنتن خواهد رفت.

در ادامه، ساعت ۱۷:۴۵، محفل انس با قرآن کریم از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ با حضور قاریان ممتاز و زائران حسینی برگزار و به صورت زنده پخش می‌شود.

پس از آن، برنامه گفت‌وگومحور «یاد خدا» با اجرای سید مرتضی جوادی از ساعت ۱۸:۴۵ از موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، با حضور کارشناسان و میهمانان مذهبی، به تبیین معارف دینی، اخلاق اسلامی و پیام‌های نهضت عاشورا خواهد پرداخت.

ویژه‌برنامه «شبستان» ساعت ۲۰:۰۰ از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با پخش آیین‌های عزاداری، سخنرانی و مداحی، زینت‌بخش آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود.

همچنین ساعت ۲۱:۰۰، ویژه‌برنامه «شبستان» از عمود ۹۰۹ مسیر نجف به کربلا با حضور سخنرانان، قاریان و مداحان اهل‌بیت (ع)، جلوه‌هایی از حال و هوای مواکب حسینی و مراسم عزاداری زائران را به تصویر خواهد کشید.

برنامه «عهد» نیز در ساعت ۲۲:۳۰ با محوریت گفت‌وگوی کارشناسی، آخرین بخش از ارتباط‌های زنده این شبکه در طول روز خواهد بود.

شبکه قرآن و معارف سیما همچنین در فاصله میان این برنامه‌های زنده، با پخش مستندهای مناسبتی، تلاوت آیات روح‌بخش قرآن کریم، قرائت ادعیه و زیارات نورانی، مداحی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع) و دیگر تولیدات ویژه اربعین، فضای آنتن خود را به عطر نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) معطر خواهد ساخت.

**** شبکه مستند

شبکه مستند سیما همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، مجموعه‌ای از مستندهای برگزیده تولید مراکز استان‌های صدا و سیما را از سوم تا پانزدهم مرداد، هر روز ساعت ۱۷:۳۰ روانه آنتن می‌کند.

این مجموعه شامل مستندهایی با موضوع پیاده‌روی اربعین، فرهنگ عاشورا، آیین‌های مردمی و روایت‌های مرتبط با این رویداد بزرگ مذهبی است که در مراکز مختلف صدا و سیما تولید شده‌اند.

از جمله آثار این مجموعه می‌توان به مستندهای «میکائیل»، «ما داریم می‌آییم»، «به همین سادگی»، «رفتن»، «مغناطیس»، «کربلا این سوی مرز»، «راه سعادت»، «به عشق حضرت»، «خطابه سوم»، «کنار قدم‌های جابر»، «برقرار» و «از شلمچه تا ...» اشاره کرد.

**** شبکه امید

ویژه‌برنامه زنده «اشاره» در هفته منتهی به اربعین، از ساعت ۲۲ تا ۲۴ روی آنتن می‌رود. این برنامه با تمرکز بر تحلیل تحولات منطقه و پیوند مفاهیم مقاومت و اربعین، علاوه بر پخش اخبار، گزارش‌ها و روایت‌های ارسالی از مسیر پیاده‌روی، پویشی برای قدردانی نوجوانان ایرانی از نوجوانان عراقی به‌دلیل میزبانی زائران برگزار خواهد کرد و بازخورد این پیام‌ها را از مسیر پیاده‌روی به تصویر می‌کشد.

ویژه‌برنامه «هزار و یک اسم» نیز با استقرار استودیو در مسیر پیاده‌روی اربعین، روایتگر افرادی خواهد بود که عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) منشأ شکل‌گیری فعالیت‌ها و خدماتی متفاوت در زندگی آنان شده است. این برنامه از ۱۰ مرداد، هر شب ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

همچنین «رفیق» با حضور دو راوی در مسیر نجف تا کربلا، به انعکاس حال‌وهوای نوجوانان در پیاده‌روی اربعین و روایت تأثیر مراسم تشییع رهبر شهید بر مردم عراق، به‌ویژه نوجوانان نجف و کربلا، اختصاص دارد. گزارش‌های این گروه همزمان با استقرار موکب‌های رسانه‌ای از روز شنبه ۱۰ مرداد ساعت ۱۴ و ۲۰:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

**** شبکه کودک

همزمان با ایام اربعین حسینی، ویژه برنامه «سر سفره خدا» در شبکه کودک با نگاهی ویژه و روایتی کودکانه، حال و هوای مسیر پیاده‌روی اربعین را برای مخاطبان خردسال و کودک خود به تصویر می‌کشد.

این برنامه که با رویکردی نو و در قالب نمایشی تولید می‌شود، با پویش «باید برخواست»، تلاش دارد مفاهیم عمیق اعتقادی و اخلاقی را با زبانی ساده و متناسب با فضای ذهنی کودکان بازگو کند

ویژه برنامه «سر سفره خدا» به کارگردانی مشترک خدامی و نعیمان نوریان، از پنجشنبه هفته گذشته روانه آنتن شده است. این برنامه که با اجرای احسان مهدی و حامد مدرس در قالب نمایشی تولید شده، هر روز به مدت ۳۰ دقیقه، تجربه‌ای ملموس و عاطفی از پیاده‌روی اربعین را به خانه‌های مخاطبان می‌آورد.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را هر روز در ساعت ۱۶ تماشا کنند؛ همچنین بازپخش این ویژه برنامه، همان روز در ساعت ۲۰ تقدیم مخاطبان می‌شود.

**** شبکه نمایش

شبکه نمایش به مناسبت اربعین حسینی فیلم سینمایی «اربعین» به کارگردانی علیرضا رزازی فر را دوشنبه 12 مرداد ماه ساعت 21 پخش می کند. همچنین میان برنامه های مناسبتی نیز در فواصل سینمایی ها از این شبکه پخش می شود.

**** شبکه افق

برنامه گفت‌وگومحور «سر به راه» به تهیه‌کنندگی حسام مدنی از دوشنبه ۵ مرداد تا سه‌شنبه ۱۳ مرداد، هر شب ساعت ۰۰:۰۰ به‌صورت زنده روی آنتن شبکه افق می‌رود و مخاطبان را با روایت‌هایی از مسیر نجف، طریق و کربلا همراه می‌کند.

این برنامه با اجرای وحید یامین‌پور و با حضور حجت‌الاسلام حمید وحیدی، به بررسی مهم‌ترین موضوعات و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی مرتبط با راهپیمایی اربعین می‌پردازد.

«سر به راه» به‌صورت زنده از نجف، طریق و کربلا پخش می‌شود و در بخش‌های مختلف آن، موضوعاتی همچون انتقام خون رهبر شهید، استکبارستیزی، تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق و جلوه‌های مهمان‌نوازی مردم عراق، وحدت مردم ایران و عراق و دیگر مسائل مرتبط با این رویداد مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

شبکه افق در روز اربعین، پیاده روی جاماندگان اربعین را به صورت زنده پخش می کند. همچنین مراسم پیاده روی زائران را نیز به صورت زنده از کربلا پخش می کند.

**** شبکه سلامت

برنامه «ضربان» منعطف با حضور کارشناسانی در مورد نکات مهم در رعایت بهداشت در پیاده روی اربعین و گرمازدگی صحبت می کند. در روز اربعین برنامه «ضربان» با موضوع سلامت معنوی روی آنتن می رود.

«دوربین سلامت» هم منعطف با ایام اربعین و نکات ضروری این سفر، از شبکه سلامت پخش می شود.

برنامه «مثبت سلامت» نیز در ارتباط تلفنی و تصویری با مشایه، حال و هوای زایرین ابا عبدالله الحسین را روایت می کند.

«استودیو سلامت» هم در دو قسمت از برنامه خود از خدمات اورژانسی در مسیر پیاده روی اربعین می گوید.

**** شبکه ورزش

شبکه ورزش با برنامه «دست اول» به پوشش عزاداری ورزشکاران می پردازد.

**** شبکه تهران

گروه فرهنگ و معارف اسلامی شبکه تهران با ویژه‌برنامه «در مسیر عشق» با تهیه‌کنندگی مرتضی روتیوند و اجرای بهروز تشکر از استودیوی خدام‌الحسین در مسیر نجف به کربلا، عمود ۱۱۲۰، هر شب ساعت ۲۱ تا ۲۲ در 7 قسمت پخش می‌شود. همچنین این گروه ویژه‌برنامه «سدره» را با تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای مهیار عبداللهی، از ۲۸ تیر روانه آنتن کرده است؛ این برنامه در ۶۰ قسمت ۵۰ دقیقه‌ای، هر شب در ایام محرم و صفر، رأس ساعت ۲۴، با پخش زنده از کربلای معلی، مخاطبان را به تماشای ضریح مطهر حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) و حضرت قمر بنی‌هاشم(ع) رهسپار می‌کند و در دهه منتهی به اربعین حسینی (۱۰ تا ۲۰ صفر)، میزبان «حاج ابوالقاسم دولابی» است تا به حال و هوای زیارت اربعین بپردازد.

همچنین گروه اجتماعی شبکه تهران با هدف انعکاس لحظات معنوی و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره با زائران، برنامه «گفت‌وگوی ویژه مردمی» را از مسیر کربلا پخش می‌کند. این برنامه که به تهیه‌کنندگی «امیرحسین عرب اسدی» و اجرای «بهروز تشکر» روی آنتن می‌رود، هر شب در بازه زمانی ۳۵ دقیقه‌ای، میزبان چهار تن از زائران حسینی در مسیر کربلا خواهد بود.در هر قسمت از این برنامه، زائران ضمن روایت لحظات معنوی سفر خود، از دلایل حضور در این پیاده‌روی عظیم، تأثیرات شخصی و معنوی این سفر بر زندگی خود و همچنین دلدادگی‌شان به حضرت سیدالشهدا (ع) سخن خواهند گفت تا مخاطبان با حال‌وهوای معنوی پیاده‌روی اربعین و روایت‌های زائران حسینی همراه شوند.

گروه کودک و خانواده نیز در برنامه «به خانه برمی‌گردیم» در ۶ قسمت، با دعوت از مهمانان مرتبط و پخش وله‌های مناسبتی، به موضوعاتی چون تبدیل پیاده‌روی اربعین به بخشی از سبک زندگی جامعه ایرانی، پررنگ‌تر شدن نقش ایران اسلامی در این حماسه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تمدن‌ساز اربعین در حوزه‌های معنویت، عدالت‌خواهی، خدمت‌رسانی، ارتباطات میان‌فرهنگی و سبک زندگی اسلامی خواهد پرداخت.

گروه تهران و شهروندی نیز با ۳ قسمت از برنامه «تهران ۲۰»، از طریق ارتباط تصویری و تلفنی با پایانه‌های مرزی، اقدامات انجام‌شده برای رفاه زائران را پوشش می‌دهد و علاوه بر این، ۵ قسمت از برنامه «گزارش ۵» را به تهیه گزارش از جاماندگان اربعین اختصاص داده است تا حال و هوای مسیر نجف تا کربلا را به دل‌های مشتاقانی که به هر دلیل موفق به حضور در این پیاده‌روی معنوی نشده‌اند، منتقل کند.

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