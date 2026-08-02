ویژه برنامه های شبکه سه به مناسبت اربعین حسینی

برنامه «مخاطب خاص» با اجرای رسالت بوذری که یک برنامه مذهبی و زنده است، شب های جمعه از کربلای معلی پخش می شود. به مناسب این ایام از روز پنجشنبه 8 مرداد هر شب ساعت 23:30 با حضور کارشناسان مذهبی و مادحان اهل بیت مستقیم از کربلا به روی آنتن می رود.

برنامه «در آستان خورشید» برنامه دیگری از گروه معارف است که در فواصل روز پیاده روی زائران اباعبدالله در طریق الحسین را زنده به تصویر می کشد. این برنامه با اجرای میثم آقابیگی هر روز در بین برنامه ها حال و هوای پیاده روی زائران را برای جاماندگان اربعین حسینی پوشش می دهد.

برنامه «سمت خدا» نیز هر روز با حضور کارشناسان مذهبی و دینی نام آشنای خود درباره فضائل زیارت اربعین و کربلای معلی می پردازند. «سمت خدا» هر روز ساعت 13:00 پخش می شود.

روز سه شنبه 13 مرداد مصادف با اربعین حسینی یک ویژه برنامه از ساعت 9:00 تا 12:00 از شبکه سه پخش می شود که علاوه بر برنامه «در آستان خورشید» که زیارت اربعین کربلا را پوشش می دهد، پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی که در تهران از میدان امام حسین (ع) آغاز و به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی ختم می شود را زنده پخش می کند.

مخاطبان عزیز می توانند این برنامه ها را از شبکه سه مشاهده کنند.