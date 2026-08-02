پخش برنامه‌های زنده از ساعت ۰۰:۱۵ بامداد روز سه شنبه (6 مرداد) با برنامه گفت‌وگومحور «عهد» و اجرای هادی اسلامی از استودیوی مستقر در صحن عقیله حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) آغاز می‌شود. این برنامه که با محوریت گفت‌وگوهای کارشناسی روی آنتن می‌رود، تا ساعت ۱:۴۵ به صورت زنده ادامه خواهد داشت.

پس از آن، از ساعت ۲:۰۰ بامداد، برنامه زنده «آرام جان» از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلای معلی پخش می‌شود؛ برنامه‌ای سرشار از ادعیه، مناجات و زمزمه‌های عاشقانه با پروردگار که حال و هوای شب‌های نورانی اربعین را برای مخاطبان روایت می‌کند.

در ادامه، ساعت ۵:۰۰ صبح، آیین پرفیض روضه در حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (ع) تقدیم عاشقان خاندان عصمت و طهارت (ع) خواهد شد تا دل‌های دلدادگان حسینی با نوای روضه علمدار کربلا جلا یابد.

برنامه «عهد» روز شنبه (3 مرداد) ساعت 10:10 صبح از استودیوی نجف اشرف تقدیم علاقمندان خواهد شد.

همچنین از روز سه شنبه (6 مرداد) ساعت 10 صبح، برنامه «عهد» با برقراری ارتباط زنده از استودیوی نجف اشرف و اجرای مهدی صفری، در قالب گفت‌وگو با علما و کارشناسان دینی، همراه مخاطبان خواهد بود.

پس از آن، نیز برنامه «عهد» با محوریت گفت وگو درباره معارف مهدوی و فرهنگ انتظار ساعت ۱۱:۰۰، از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا به صورت زنده تقدیم بینندگان می‌شود.

ویژه‌برنامه «شبستان» نیز ساعت ۱۲:۳۰ با اجرای شفیع شعله‌کار از صحن عقیله حرم مطهر حضرت امام حسین (ع) پخش می‌شود و با روضه‌خوانی، سخنرانی و مرثیه‌سرایی، لحظاتی سرشار از معنویت را برای مخاطبان رقم خواهد زد.

علاقه‌مندان به تلاوت کلام وحی نیز می‌توانند ترتیل جزءخوانی قرآن کریم را در جوار مزار مطهر رهبر شهید در ساعت‌های ۳:۴۵، ۶:۳۰، ۸:۳۰ صبح و ۱۵:۰۰ دنبال کنند؛ محفل نورانی‌ای که عطر قرآن را در فضای رسانه‌ای شبکه منتشر خواهد ساخت.

در ساعات عصر هم برنامه‌های متنوعی برای مخاطبان تدارک دیده شده است. برنامه «عهد» با اجرای محمدمهدی آوینی از ساعت ۱۶:۴۵ با برقراری ارتباط زنده از استودیوی حرم مطهر کاظمین، با گفت‌وگوهای کارشناسی روی آنتن خواهد رفت.

در ادامه، ساعت ۱۷:۴۵، محفل انس با قرآن کریم از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ با حضور قاریان ممتاز و زائران حسینی برگزار و به صورت زنده پخش می‌شود.

پس از آن، برنامه گفت‌وگومحور «یاد خدا» با اجرای سید مرتضی جوادی از ساعت ۱۸:۴۵ از موکب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر نجف به کربلا، با حضور کارشناسان و میهمانان مذهبی، به تبیین معارف دینی، اخلاق اسلامی و پیام‌های نهضت عاشورا خواهد پرداخت.

ویژه‌برنامه «شبستان» ساعت ۲۰:۰۰ از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با پخش آیین‌های عزاداری، سخنرانی و مداحی، زینت‌بخش آنتن شبکه قرآن و معارف سیما خواهد بود.

همچنین ساعت ۲۱:۰۰، ویژه‌برنامه «شبستان» از عمود ۹۰۹ مسیر نجف به کربلا با حضور سخنرانان، قاریان و مداحان اهل‌بیت (ع)، جلوه‌هایی از حال و هوای مواکب حسینی و مراسم عزاداری زائران را به تصویر خواهد کشید.

برنامه «عهد» نیز در ساعت ۲۲:۳۰ با محوریت گفت‌وگوی کارشناسی، آخرین بخش از ارتباط‌های زنده این شبکه در طول روز خواهد بود.

همزمان با صبح جمعه (۹ مرداد)، دعای پرفیض ندبه نیز به صورت زنده از موکب مسجد مقدس جمکران در عمود ۱۰۹۰ مسیر نجف به کربلا پخش خواهد شد تا دل‌های مشتاقان حضرت ولی‌عصر (عج) در فضای روح‌بخش اربعین، با زمزمه انتظار و امید به ظهور پیوندی دوباره برقرار کند.

شبکه قرآن و معارف سیما همچنین در فاصله میان این برنامه‌های زنده، با پخش مستندهای مناسبتی، تلاوت آیات روح‌بخش قرآن کریم، قرائت ادعیه و زیارات نورانی، مداحی و مرثیه‌سرایی ذاکران اهل‌بیت (ع) و دیگر تولیدات ویژه اربعین، فضای آنتن خود را به عطر نام و یاد حضرت سیدالشهدا (ع) معطر خواهد ساخت.