پخش زنده فینال والیبال آمریکا و لهستان در شبکه ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، شبکه ورزش در چارچوب برگزاری فینال رقابت های والیبال لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، امروز یکشنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۱۵، رویارویی قدرتمند والیبال دو تیم آمریکا و لهستان را با گزارشگری طه عالی و به صورت مستقیم پخش می کند.

تیم ملی والیبال آمریکا با پیروزی برابر ژاپن و شکست طلسم شکست ناپذیری این تیم به دیدار فینال والیبال لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ در گروه مردان راه یافت و در دیدار پایانی امروز از ساعت ۱۵ دو تیم آمریکا و لهستان برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم می روند تا پرونده این دوره از رقابت های والیبال لیگ ملت های ۲۰۲۶ بسته شود.

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