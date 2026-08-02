«باران» در قاب شبکه نمایش

«باران» یکی از آثار ماندگار مجید مجیدی است که با نگاهی انسانی، به زندگی کارگران مهاجر افغانستانی و مفاهیمی چون عشق، ایثار و همدلی می‌پردازد.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پس از مصدومیت یک کارگر افغانستانی هنگام کار در ساختمانی نیمه‌کاره، دختر او با ظاهری پسرانه و با نام جعلی «رحمت» به جای پدر بیمارش مشغول به کار می‌شود؛ اتفاقی که سرآغاز تغییرات عمیقی در زندگی یکی از کارگران جوان ساختمان خواهد شد.

شبکه نمایش «باران» را ساعت ۲۱ در قالب باکس شبانگاهی خود برای علاقه‌مندان سینمای ایران پخش می‌کند.