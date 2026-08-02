پخش مستند اختصاصی شبکه امید درباره پپ گواردیولا
مستند تکقسمتی «با هم؛ چهارمین قهرمانی» که به صورت اختصاصی در واحد تامین برنامه شبکه امید آماده سازی شده، نگاهی جامع به زندگی حرفهای، اندیشههای فوتبالی و مسیر موفقیت پپ گواردیولا، سرمربی پرافتخار فوتبال جهان، دارد و ابعاد مختلف شخصیت و سبک مربیگری او را روایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سیما، همزمانی پخش این مستند با بازتاب گسترده مواضع اخیر گواردیولا در حمایت از مردم غزه و کودکان فلسطین، بر اهمیت و جذابیت آن افزوده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه رسانهها و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.
مستند «با هم؛ چهارمین قهرمانی» برای نخستین بار روز جمعه 16 مرداد ماه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه امید روی آنتن خواهد رفت.