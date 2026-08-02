پخش مستند اختصاصی شبکه امید درباره پپ گواردیولا

مستند تک‌قسمتی «با هم؛ چهارمین قهرمانی» که به صورت اختصاصی در واحد تامین برنامه شبکه امید آماده سازی شده، نگاهی جامع به زندگی حرفه‌ای، اندیشه‌های فوتبالی و مسیر موفقیت پپ گواردیولا، سرمربی پرافتخار فوتبال جهان، دارد و ابعاد مختلف شخصیت و سبک مربیگری او را روایت می‌کند.