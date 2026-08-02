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پخش مستند اختصاصی شبکه امید درباره پپ گواردیولا

پخش مستند اختصاصی شبکه امید درباره پپ گواردیولا
کد خبر : 1821447
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مستند تک‌قسمتی «با هم؛ چهارمین قهرمانی» که به صورت اختصاصی در واحد تامین برنامه شبکه امید آماده سازی شده، نگاهی جامع به زندگی حرفه‌ای، اندیشه‌های فوتبالی و مسیر موفقیت پپ گواردیولا، سرمربی پرافتخار فوتبال جهان، دارد و ابعاد مختلف شخصیت و سبک مربیگری او را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، همزمانی پخش این مستند با بازتاب گسترده مواضع اخیر گواردیولا در حمایت از مردم غزه و کودکان فلسطین، بر اهمیت و جذابیت آن افزوده است؛ موضوعی که در روزهای اخیر مورد توجه رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی قرار گرفته است.

مستند «با هم؛ چهارمین قهرمانی» برای نخستین بار روز جمعه 16 مرداد ماه ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه امید روی آنتن خواهد رفت.

 

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