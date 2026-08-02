در خلاصه داستان این سریال آمده است: لی جون سونگ زمانی که دانش‌آموز دبیرستانی بود، فوتبالیستی بااستعداد به شمار می‌رفت؛ اما پس از کنار گذاشتن فوتبال و به‌هم‌ریختگی زندگی‌اش، تصمیم می‌گیرد مسیر تازه‌ای را آغاز کند. این تصمیم خیلی زود او را وارد ماجرایی خطرناک می‌کند؛ جایی که در پرونده‌ای مربوط به آدم‌ربایی که توسط دوستش **سونسونگ جه هیو آغاز شده، گرفتار می‌شود و اتفاقاتی پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر برای او رقم می‌خورد.

علاقه‌مندان می‌توانند این مجموعه را هر شب ساعت ۲۳ از شبکه تماشا دنبال کنند و بازپخش آن نیز در ساعت‌های ۲ بامداد و ۹ صبح پخش خواهد شد.