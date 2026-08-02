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معرفی کتاب‌های مورد تأکید رهبر انقلاب در شبکه امید

معرفی کتاب‌های مورد تأکید رهبر انقلاب در شبکه امید
کد خبر : 1821442
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برنامه «دوست خوب رهبر» با محور معرفی کتاب‌هایی که مورد مطالعه یا تقریظ رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند، از شبکه امید پخش می‌شود.

معرفی کتاب‌های مورد تأکید رهبر انقلاب در شبکه امید
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، این مجموعه شش قسمتی، در هر قسمت به معرفی یکی از آثار شاخصی می‌پردازد که رهبر انقلاب درباره آن تقریظ نوشته‌اند یا مطالعه آن را توصیه کرده‌اند.

«دوست خوب رهبر» ضمن معرفی نویسندگان و محتوای آثار، تلاش دارد نوجوانان و جوانان را با کتاب‌های اثرگذار در حوزه ادبیات، تاریخ و فرهنگ آشنا کند و انگیزه مطالعه را در میان مخاطبان تقویت کند.

این برنامه از ۱۰ مردادماه ساعت ۱۹:۴۵ پخش شده است.

 

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